Felix Zimmermann (rechts, hier im Spiel gegen den TuS Waldböckelheim) und seine SG Weinsheim verloren trotz zweifachem Rückstand bei der TSG Planig nicht. – Foto: Mario Luge - Archiv

2:2 im Nachhol(-Top)spiel: Vorentscheidung in der Meisterschaft TSG Planig und SG Weinsheim teilen sich die Punkte +++ SG geht erstmals in 2025 nicht als Sieger vom Feld +++ Planig bringt zweifache Führung nicht über die Ziellinie Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nahe TSG Planig SG Weinsheim

Bad Kreuznach. Die Nachholbegegnung in der Bezirksliga Nahe vom Dienstagabend zwischen der TSG Planig und der SG Weinsheim endete 2:2-Unentschieden. Vor anderthalb Wochen musste die Partie aufgrund eines Gewitters beim Stand von 1:0 für die TSG Planig in der 23. Minute abgebrochen werden, zu seiner Zeit gingen die Hausherren früh durch ein Eigentor in Führung.

Auch in der Neuansetzung des Spiels gingen die Hausherren wieder in den Anfangssequenzen in Front - diesmal durch einen Strafstoßtreffer: Brian Huth brachte den Ball in der dritten Minute im gegnerischen Gehäuse unter. In der 30. Minute egalisierte Felix Frantzmann ebenfalls durch einen Elfmeter.

Zweifaches Comeback Nach der Halbzeitpause legte Planig erneut einen Frühstart hin, in der 51. Minute gelang Idan Shvartsburd das 2:1. Livon Saadalla Ayoob konnte in der Schlussphase der Partie (84.) für den Gast ausgleichen - die SG Weinheim kam also ein zweites Mal zurück. Die Heimelf beendete die Partie in Unterzahl, weil Bünyamin Degirmenci in der 87. Minute des Feldes verwiesen wurde. Der Lucky Punch sollte allerdings keinem Team mehr gelingen. Damit verhinderte die SG Weinheim ihre erst zweite (!) Saisonniederlage erfolgreich.