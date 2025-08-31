2:2 im Meller Stadtderby

– Foto: Detlev Drobeck

Nur zwei Tage nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den SF Lechtingen spielte Aufsteiger TSV Riemsloh am Freitagabend im Ortsderby gegen den SC Melle 03 II.

Nach wechselhaften Führungen stand es am Ende 2:2 unentschieden. In der 33. Spielminute hatte Florian Placke die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht. Stephan Bismar gelang kurz vor der Pause der Ausgleich zum 1:1 für den Gastgeber. Nils Köchy sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende für die 2:1-Führung des TSV Riemsloh, aber Fabian Golz gelang fast postwendend der am Ende gerechte Ausgleichstreffer. Nach sechs Spielen liegen beide Mannschaften in der Tabelle mit jeweils sieben Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir sind in der ersten Halbzeit gut im Spiel und kriegen nach einem Standard aus dem Halbfeld den zu dem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich. Danach ist Riemsloh besser ins Spiel gekommen und hat dann Mitte der zweiten Halbzeit den Führungstreffer erzielt. Wir haben aber erneut nicht aufgesteckt und sind durch ein schönes Tor von Fabian Golz zum insgesamt leistungsgerechten Unentschieden gekommen,“ sagte uns Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II). Brachte den TSV Riemsloh in Führung - Nils Köchy - – Foto: Fupa