2:2 im Meller Derby

Durch einen Treffer von Maris Seelhöfer in der Nachspielzeit sicherte sich der SV Viktoria Gesmold II im Meller Derby beim SuS Buer spät einen wichtigen Punkt. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit tonangebend, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen zu Toren nutzen Direkt nach Wiederanpfiff glückte Bela-Matondo Schmidtendorf die überraschende Führung für den den SuS Buer. Die Gäste liessen sich durch den Treffer nicht beeindrucken und drückten auf den Ausgleich. Nach einer Stunde Spielzeit erzielte Jonas Schmeiduch per Foulelfmeter seinen 10. Saisontreffer zum 1:1 für die Gäste. Viktoria Gesmold drückte in der Folge auf die Führung, musste aber in der 83. Spielminute - wie aus dem Nichts - den Führungstreffer durch Rene Stockhowe für den SuS Buer hinnehmen, bevor Maris Seelhöfer der späte Ausgleich gelang.

Maris Seelhöfer gelang der viel umjubelte 2:2-Ausgleich – Foto: Fupa