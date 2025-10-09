Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
2:2 im Meller Derby
Last-Minute-Treffer sichert Viktoria Gesmold II einen Punkt
In einem spannenden und teilweise hitzigen Kellerduell der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - trafen am Mittwoch im Meller Derby der SuS Buer und SV Viktoria Gesmold II aufeinander.
Durch einen Treffer von Maris Seelhöfer in der Nachspielzeit sicherte sich der SV Viktoria Gesmold II im Meller Derby beim SuS Buer spät einen wichtigen Punkt. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit tonangebend, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen zu Toren nutzen Direkt nach Wiederanpfiff glückte Bela-Matondo Schmidtendorf die überraschende Führung für den den SuS Buer. Die Gäste liessen sich durch den Treffer nicht beeindrucken und drückten auf den Ausgleich. Nach einer Stunde Spielzeit erzielte Jonas Schmeiduch per Foulelfmeter seinen 10. Saisontreffer zum 1:1 für die Gäste. Viktoria Gesmold drückte in der Folge auf die Führung, musste aber in der 83. Spielminute - wie aus dem Nichts - den Führungstreffer durch Rene Stockhowe für den SuS Buer hinnehmen, bevor Maris Seelhöfer der späte Ausgleich gelang.
Maris Seelhöfer gelang der viel umjubelte 2:2-Ausgleich – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Das war heute ein absolut verdienter Punktgewinn. Zu Beginn hatte Buer etwas mehr vom Spiel, aber nach 20 Minuten waren wir schon tonangebend und hatten zwei richtig große Möglichkeiten. Direkt nach dem Wechsel bekommen wir eine Sonntagsflanke rein. Aber wir sind sehr stabil geblieben und gleichen verdient per Foulelfmeter aus. Das 2:1 macht Buer mehr oder weniger aus dem Nichts. Aber dank der tollen Moral gleichen wir dann in der Nachspielzeit aus. In Summe verdient und wichtig für uns,“ sagte uns Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).
Wie gehts es weiter?
Der SuS Buer erwartet am Freitag 10. Oktober 2025 um 19.30 Uhr im Kellerduell den Aufsteiger Ballsport Eversburg Osnabrück.
SV Viktoria Gesmold II muß am Sonntag 12. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim SF Schledehausen antreten.