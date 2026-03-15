2:2 im Kellerduell: Viktoria Gmhütte und Rulle treten auf der Stelle Frühe Führung der Gastgeber reicht nicht – Langemeyer trifft doppelt für die Gäste von Michael Eggert · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv- – Foto: Foto Oger - Domenic Schlinge

Beide Teams bleiben im engen Abstiegskampf der Bezirksliga knapp über dem Strich. In einem wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenverbleib in der Bezirksliga trennten sich Viktoria Gmhütte und TuS Eintracht Rulle 2:2 (2:1). Nach einem turbulenten Beginn auf dem Kunstrasenplatz an der „Alten Wanne“ konnten beide Mannschaften zwar jeweils Akzente setzen, im Abstiegskampf hilft der Punktgewinn jedoch keinem der Teams entscheidend weiter.

Die Gastgeber erwischten einen furiosen Start in das intensive Kellerduell. Bereits nach einer Viertelstunde führte Viktoria Gmhütte mit 2:0. Silas Schulte brachte sein Team früh in Führung, kurz darauf erhöhte Vladimir Titievskiy. Gmhütte nutzte in dieser Phase die Fehler der Gäste konsequent aus und bestimmte zunächst das Spiel. Noch vor der Pause gelang TuS Eintracht Rulle jedoch der wichtige Anschlusstreffer. Kord Langemeyer verkürzte und hielt seine Mannschaft damit im Spiel. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Unterbrechungen und wenig spielerischem Rhythmus.

Den Ausgleich erzielten schließlich die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte erneut Langemeyer einen Elfmeter zum 2:2-Endstand. Zuvor hatte Gmhüttes Torhüter Jan einen Strafstoß zwar pariert, der Abpraller landete jedoch direkt vor den Füßen eines Ruller Spielers, der einschieben konnte. „Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen und haben verdient mit 2:0 geführt“, sagte Gmhüttes Trainer Marcel Ruschmeier. Danach habe seine Mannschaft jedoch nachgelassen: „Ab dieser Phase haben wir teilweise das Fußballspielen eingestellt, sodass Rulle immer besser ins Spiel kam.“ Insgesamt sei das Unentschieden für beide Seiten letztlich zu wenig gewesen.