– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
2:2 im hitzigen Topspiel zwischen SSC Dodesheide und BW Hollage
Tom Kleinbuntemeyer erzielt späten Ausgleich für die Gäste
Im Topspiel der Bezirksliga trafen der SSC Dodesheide und BW Hollage aufeinander. Der SSC mit einem leichten Stotterstart nach dem Unentschieden zum Auftakt und dem Pokalaus in Venne. BW Hollage ging nach dem Kantersieg zum Auftakt gegen Viktoria Gmhütte und dem Derby-Sieg bei Eintracht Rulle im Bezirkspokal leicht favorisiert ins Spiel.
Die Gäste hatten nach der Pause die besseren Chancen und erzielten in der 70. Spielminute durch Timo Witte die 1:0-Führung. Der Gastgeber drehte das Spiel mit einem Doppelschlag von Nathanael Franklin und Aaron Goldmann innerhalb von zwei Minuten zur 2:1-Führung. Das Spiel wurde hektisch und der Dodesheider Angreifer Peter Rios sah aufgrund einer Unsportlichkeit die rote Karte. BW Hollage drückt in Überzahl auf den Ausgleich und hat Erfolg. Tom Kleinbuntemeyer traf kurz vor Schluß zum 2:2-Endstand.
Nach einem intensiven Spiel und nach diesem Spielverlauf. Ein nicht unverdienter Punkt für uns. Die Eckbälle von Hollage sind schon sehr gut geschossen
Nach dem 2:1 durch dem Doppelschlag (Nathan und Aaron) war das Momentum auf unserer Seite. Jedoch schwächen wir uns durch die rote Karte selber, sagte uns SSC-Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.
"Der erste Durchgang war insgesamt relativ ausgeglichen, wobei wir die besseren Chancen zur Führung hatten. Nach der Pause haben wir besser zu unserem Spiel gefunden und waren 25 Minuten sehr dominant, ohne aber eine unserer hochkarätigen Möglichkeiten zu nutzen und uns zu belohnen. Die Führung war folgerichtig, aber leider waren wir im Anschluss fünf Minuten im Tiefschlaf. Da hat der SSC dann einfach die individuelle Qualität, um das zu bestrafen und aus wenig viel zu machen. Danach kommen wir mit viel Moral noch einmal zurück und haben nach dem Ausgleich sogar noch Chancen zum Sieg, müssen und können unter dem Strich aber mit dem 2:2 leben", so BWH-Trainer Lennart Süllow.