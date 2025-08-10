2:2 im hitzigen Topspiel zwischen SSC Dodesheide und BW Hollage

Nach einem intensiven Spiel und nach diesem Spielverlauf. Ein nicht unverdienter Punkt für uns. Die Eckbälle von Hollage sind schon sehr gut geschossen Nach dem 2:1 durch dem Doppelschlag (Nathan und Aaron) war das Momentum auf unserer Seite. Jedoch schwächen wir uns durch die rote Karte selber, sagte uns SSC-Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.

"Der erste Durchgang war insgesamt relativ ausgeglichen, wobei wir die besseren Chancen zur Führung hatten. Nach der Pause haben wir besser zu unserem Spiel gefunden und waren 25 Minuten sehr dominant, ohne aber eine unserer hochkarätigen Möglichkeiten zu nutzen und uns zu belohnen. Die Führung war folgerichtig, aber leider waren wir im Anschluss fünf Minuten im Tiefschlaf. Da hat der SSC dann einfach die individuelle Qualität, um das zu bestrafen und aus wenig viel zu machen. Danach kommen wir mit viel Moral noch einmal zurück und haben nach dem Ausgleich sogar noch Chancen zum Sieg, müssen und können unter dem Strich aber mit dem 2:2 leben", so BWH-Trainer Lennart Süllow.