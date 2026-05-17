2:2 gegen Untergriesheim - Aramäer wachen zu spät auf

– Foto: Dominik Schwarz

Das Spiel entwickelte sich von Beginn an zu einer echten Geduldsprobe. Bereits in der fünften Minute setzte Milot Halilaj den Ball knapp am Tor vorbei. Die Gäste aus Untergriesheim blieben derweil durch vereinzelte, halbgefährliche Konter lauernd aktiv. Mit zunehmender Dauer der ersten Halbzeit erhöhten die Hausherren zwar spürbar den Druck und drängten auf die Führung, ließen dabei jedoch mehrere vielversprechende Chancen ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel kam es dann knüppeldick für die Heimelf: In der 50. Minute traf Finn Knott wie aus dem Nichts zur Führung für Untergriesheim. Wer nun dachte, dass sich die Gäste auf dem Vorsprung ausruhen würden, wurde eines Besseren belehrt. Untergriesheim nutzte das Momentum geschickt und spielte mutig weiter nach vorne. Nur sechs Minuten später (56.) folgte der nächste Paukenschlag: Bryan Wichmann erhöhte per Traumtor aus gut 50 Metern auf 0:2.