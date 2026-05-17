2:2 gegen Untergriesheim - Aramäer wachen zu spät auf

Das Spiel entwickelte sich von Beginn an zu einer echten Geduldsprobe. Bereits in der fünften Minute setzte Milot Halilaj den Ball knapp am Tor vorbei. Die Gäste aus Untergriesheim blieben derweil durch vereinzelte, halbgefährliche Konter lauernd aktiv. Mit zunehmender Dauer der ersten Halbzeit erhöhten die Hausherren zwar spürbar den Druck und drängten auf die Führung, ließen dabei jedoch mehrere vielversprechende Chancen ungenutzt.
Nach dem Seitenwechsel kam es dann knüppeldick für die Heimelf: In der 50. Minute traf Finn Knott wie aus dem Nichts zur Führung für Untergriesheim. Wer nun dachte, dass sich die Gäste auf dem Vorsprung ausruhen würden, wurde eines Besseren belehrt. Untergriesheim nutzte das Momentum geschickt und spielte mutig weiter nach vorne. Nur sechs Minuten später (56.) folgte der nächste Paukenschlag: Bryan Wichmann erhöhte per Traumtor aus gut 50 Metern auf 0:2.
Die Aramäer brauchten eine Weile, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, während die Gäste es verpassten, mit ihren Chancen für die endgültige Entscheidung zu sorgen. In der Schlussphase warfen die Aramäer noch einmal alles nach vorne und drückten ununterbrochen. Belohnt wurde der Sturmlauf in der 84. Minute durch den überfälligen 1:2-Anschlusstreffer von Robin Dörner.
Die Nachspielzeit geriet schließlich zum absoluten Krimi: Erst drückte Tom Adelhelm bei seinem Comeback den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:2-Ausgleich über die Linie. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte Denis Tolga Gottfried sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß – er lief völlig frei auf das gegnerische Tor zu, scheiterte jedoch an Untergriesheim-Keeper Mike Baur.
Überschattet wurde die packende Partie leider durch die schwere Verletzung eines Untergriesheimer Spielers. Wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute und eine schnellstmögliche Genesung.
Zuschauer: 193
Schiedsrichter: Daniel Weiss (Stuttgart)
Tore: 0:1 Knott 50., 0:2 Wichmann 56., 1:2 Dörner 84., 2:2 Adelhelm 90. +1.