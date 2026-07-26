2:2 gegen HFC: Greifswalder FC holt Punkt zum Auftakt

Das Heimspiel begann für den Greifswalder FC mit einer kalten Dusche. In der 12. Minute ging der Hallesche FC in Führung: Nach einem Freistoß von Kulke nahm Felix Langhammer den Ball verdeckt für alle per Volley-Schuss und traf zum 0:1. Die Hausherren zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und schlugen umgehend zurück. Halles Torwart Bendel spielte einen Pass auf Niclas Stierlin, dessen Querpass verhungerte. Janis Juckel schaltete gedankenschnell geschaltet, kam an den Ball und schob in der 16. Minute zum 1:1 ein.

Die Greifswalder nutzten den Schwung und drehten die Partie in der 25. Minute vollends. Nach einer Flanke von links flatterte der Ball herein und setzte auf. Das Leder ging an die Oberschenkel von Torwart Bendel. Colin Kroll-Thiel schaltete blitzschnell und nutzte den Abpraller direkt als Abstauber zur umjubelten 2:1-Führung für das Team von Alain Karim.

Später Ausgleich dämpft die Freude

Im zweiten Durchgang nahm der Cheftrainer mehrere personelle Anpassungen vor: Ab der 60. Minute ersetzten McMoordy Hüther und Robert Leipertz ihre Teamkollegen Michael Sternberg und Colin Kroll-Thiel. In der 68. Minute verließ Janis Juckel das Feld für Leon Schmökel, ehe Felix Heim für Kay Seidemann (69.) sowie Elias Ndukwe Oke für Lion Semic (82.) eingewechselt wurden. Kurz darauf folgte der Dämpfer: Niclas Stierlin zog in der 84. Minute aus der Distanz ab und traf unten rechts zum 2:2-Endstand.