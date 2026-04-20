2:2 gegen Dietfurt: Vilstallöwen holen in Unterzahl einen Punkt +++ Langmeier-Doppelpack dreht 0:1 Rückstand trotz Unterzahl - Schmidtner trifft spät zum Ausgleich +++ von MP/FCVE · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

In einer engen Partie hatten beide Abwehrreihen alle Hände voll zu tun, um die gegnerische Offensivreihen in Schach zu halten. Mit dem 2:2 Unentschieden waren die Vilstallöwen zufriedener als die Gäste aus Dietfurt. – Foto: Thomas Martner

In einer hochklassigen Kreisliga-Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten trennen sich Dietfurt und die Vilstallöwen leistungsgerecht mit einem 2:2 Unentschieden. Nach dem Rückstand und der roten Karte gegen Keeper Kilian Rupprecht hatten die Gäste alle Trümpfe in der Hand. Der FCVE mit viel Moral an diesem Tag drehte durch zwei Tore von Tim Langmeier das Spiel trotz Unterzahl. Mit dem Ausgleich durch Schmidtner kurz vor Schluss entwickelte sich in den Schlussminuten ein wildes Spiel, bei dem beide Mannschaften auf die drei Punkte gingen.

"In einer temporeichen Partie mussten wir 75 Minuten in Unterzahl bestreiten und trotz Unterzahl waren wir die spielbestimmende Mannschaft", so FCVE-Coach Andreas Kirschner nach dem Spiel. Mit einem sehenswerten Fernschuss hatte Stefan Schmidtner Dietfurt in Führung geschossen (14 Min). Nur wenige Momente später mussten die Vilstallöwen sogar in Unterzahl agieren: Mit einem langen Pass wurde die FCVE-Abwehr ausgehebelt. Keeper Kilian Rupprecht räumte dann seinen Gegenspieler außerhalb vom Strafraum ab wurde durch Stammtorwart Peter Sedlmeier ersetzt. Trotzdem blieb der FCVE spielbestimmend und belohnte sich durch eine schön herausgespielte Aktion durch eine Direktabnahme von Tim Langmeier zum 1:1 Ausgleich (36. Min).

Trotz Unterzahl ab der 25. Minute drehte der FCVE nach gut einer Stunde die Partie durch ein Doppelpack von Tim Langmeier. Dietfurt glich kurz in der Schlussphase nochmal aus und sorgte so für einen offenen Schlagabtausch in den Schlussminuten. – Foto: Thomas Martner

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes und vor allem schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In einer Phase, als Dietfurt mehr Spielanteile für sich verbuchen konnte schlugen die Vilstallöwen mit einem Standard zu: Nach einer Ecke marschierte Tim Langmeier durch den Strafraum und traf aus spitzem Winkel zur 2:1 (65. Min). Die Führung wollte der FCVE dann verteidigen und Dietfurt auskontern. Der Gegentreffer fiel dann sehr ärgerlich: Nach einem riskanten Pass pressten die Gäste geschickt, eroberten den Ball schnell und brachten Stefan Schmidtner in Position. Sein Schuss schlug unhaltbar im linken Eck ein (80 Min). In der Schlussphase gingen beide Teams aufs Ganze aber am Ende blieb es beim 2:2. FCVE-Coach Kirschner weiter "Mit etwas mehr Cleverness können wir die drei Punkte behalten aber am Ende ist die Punkteteilung verdient, da beide Teams ihre Torchancen hatten"