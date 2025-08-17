Gute Leistung von Düsseldorf II, aber nur ein Punkt. – Foto: Imago Images

2:2 gegen den 1. FC Bocholt – Fortunas U23 bleibt ungeschlagen Gegen den direkten Verfolger aus Bocholt wollte die „Zwote" ihre ungeschlagene Serie ausbauen und hatte dabei auch noch die Chance, an die Tabellenspitze zu springen. Die U23 lieferte den Gästen einen guten Kampf, schluckte aber den späten Ausgleich.

Während die Regionalliga im vergangenen Jahr am ersten DFB-Pokal-Wochenende noch pausiert hatte, ruhte in diesem Jahr nicht der Ball. So begrüßte Fortunas U23 zwei Tage vor dem Pokalspiel der Profis am Montag in Schweinfurt den 1. FC Bocholt im Paul-Janes-Stadion.

Gestern, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 2 2 Abpfiff Und als Tabellendritter hatte die „Zwote“ an diesem Samstagnachmittag gar die Chance, zumindest über Nacht, auf den ersten Platz zu springen. Vorausgesetzt natürlich, sie würden gegen ihren direkten Verfolger mindestens einen Punkt sammeln und damit den starken Saisonstart mit zwei Siegen und einem Unentschieden fortsetzen.

Und tatsächlich blieb die U23 auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Flingerner durch Lennart Garlipp in Führung. Obwohl die Gäste in Folge ordentlich Gas gaben, war es die U23, die nach der Pause nachlegte. Charlison Benschop erhöhte den Spielstand, doch Bocholt kam noch einmal zurück. Arnold Budimbu traf erst zum Anschluss und verwandelten dann einen Strafstoß zum 2:2-Endstand. Eine Personalie auf dem Spielbogen hatte an diesem Nachmittag besonders überrascht: Tim Rossmann war von Profi-Trainer Daniel Thioune zur U23 abgestellt worden und bestritt eine Hälfte auf dem linken Flügel, bevor Karim Affo ihn ablöste. Für ihn blieb zunächst Deniz Bindemann auf der Bank. Genauso wie Noah Nikolaou, denn Elias Egouli, der in der Woche zuvor noch beim Heimauftakt des Zweitligisten gegen Hannover 96 (0:2) auf der Bank gesessen hatte, war wieder zur „Zwoten“ beordert worden. Entsprechend bildete er mit Noah Förster das Innenverteidiger-Duo und Leonard Brodersen rückte auf die rechte Seite. Vom Punkt weg lieferten sich die Tabellennachbarn das erwartet intensive Spiel. Kapital aus den forschen Anfangsminuten zu schlagen, gelang aber zunächst niemanden. Zwar schnappte sich Garlipp einen missratenen Bocholter Ball in vielversprechender Position, scheiterte aber knapp. Ansonsten blieben Szenen im gegnerischen Strafraum auf beiden Seiten rar, bis sich Marvin Lorch und Budimbu stark auf der rechten Seite durchkombinierten. Doch der Abschluss landete am Pfosten von U23-Keeper Tobias Pawelczyk.