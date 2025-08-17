2:2 gegen den 1. FC Bocholt – Fortunas U23 bleibt ungeschlagen

Während die Regionalliga im vergangenen Jahr am ersten DFB-Pokal-Wochenende noch pausiert hatte, ruhte in diesem Jahr nicht der Ball. So begrüßte Fortunas U23 zwei Tage vor dem Pokalspiel der Profis am Montag in Schweinfurt den 1. FC Bocholt im Paul-Janes-Stadion.
Und als Tabellendritter hatte die „Zwote“ an diesem Samstagnachmittag gar die Chance, zumindest über Nacht, auf den ersten Platz zu springen. Vorausgesetzt natürlich, sie würden gegen ihren direkten Verfolger mindestens einen Punkt sammeln und damit den starken Saisonstart mit zwei Siegen und einem Unentschieden fortsetzen.
Und tatsächlich blieb die U23 auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Flingerner durch Lennart Garlipp in Führung. Obwohl die Gäste in Folge ordentlich Gas gaben, war es die U23, die nach der Pause nachlegte. Charlison Benschop erhöhte den Spielstand, doch Bocholt kam noch einmal zurück. Arnold Budimbu traf erst zum Anschluss und verwandelten dann einen Strafstoß zum 2:2-Endstand. Eine Personalie auf dem Spielbogen hatte an diesem Nachmittag besonders überrascht: Tim Rossmann war von Profi-Trainer Daniel Thioune zur U23 abgestellt worden und bestritt eine Hälfte auf dem linken Flügel, bevor Karim Affo ihn ablöste. Für ihn blieb zunächst Deniz Bindemann auf der Bank. Genauso wie Noah Nikolaou, denn Elias Egouli, der in der Woche zuvor noch beim Heimauftakt des Zweitligisten gegen Hannover 96 (0:2) auf der Bank gesessen hatte, war wieder zur „Zwoten“ beordert worden.
Entsprechend bildete er mit Noah Förster das Innenverteidiger-Duo und Leonard Brodersen rückte auf die rechte Seite. Vom Punkt weg lieferten sich die Tabellennachbarn das erwartet intensive Spiel. Kapital aus den forschen Anfangsminuten zu schlagen, gelang aber zunächst niemanden. Zwar schnappte sich Garlipp einen missratenen Bocholter Ball in vielversprechender Position, scheiterte aber knapp. Ansonsten blieben Szenen im gegnerischen Strafraum auf beiden Seiten rar, bis sich Marvin Lorch und Budimbu stark auf der rechten Seite durchkombinierten. Doch der Abschluss landete am Pfosten von U23-Keeper Tobias Pawelczyk.
Nur wenige Augenblick später war es „Zwote“-Kapitän David Savic, der den Ball eroberte und auf Garlipp spielte. Der Rechtsaußen stand goldrichtig und schoss die Hausherren in Führung. In Folge legte die Partie noch einmal an Tempo zu, die „Schwatten“ wollten schnellstmöglich den Rückstand egalisieren – doch Cedric Euschen kam denkbar knapp nicht mehr an die Kugel. Die Bocholter blieben weiter am Drücker, konnten aber gegen gut verteidigende Flingerner nur wenig ausrichten, die so ihre verdiente Führung mit in die Pause nahmen.
Nach dem Seitenwechsel waren nicht ganz zwei Minuten gespielt, da schnappte sich Simon Vu die Kugel. Der Mittelfeldmann legte auf Benschop, der nicht lange fackelte und zum 2:0 traf. Nach dem erneuten Gegentreffer brauchten die Gäste eine Weile, um sich wieder zurückzumelden. 20 Minuten vor Schluss gelang es ihnen dann doch: Budimbu brachte die Bocholter mit seinem Treffer wieder ins Spiel und die „Zwote“ damit noch einmal ordentlich unter Druck. Fünf Minuten vor Schluss kam es aber noch bitterer. Die Bocholter bekamen einen Handelfmeter zugesprochen, den Budimbu zum 2:2-Endstand verwandelte.