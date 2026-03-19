22 Der Druck steigt: Kreisliga zwischen Hoffnung und Herzklopfen

Tabellenführer unter Flutlicht, das klingt nach Pflichtsieg. Ist aber meistens der Moment, in dem Fußball plötzlich ganz eigene Pläne hat.

Surwold hat sich 2026 schon fünf Punkte zusammengekratzt und wirkt wie jemand, der unangenehm lange Gespräche führen kann. Baccum hingegen hat einmal alles durchprobiert: Sieg, Niederlage, Unentschieden - Fußball-Buffet komplett. Vier Punkte stehen zu Buche, aber die reichen nur solange, wie Bokeloh und Listrup höflich Abstand halten. Tun sie aber nicht.

Heißt: Heute Abend um 20 Uhr geht’s nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, wer nachts ruhiger schläft, der Jäger oder der Gejagte.

Morgen, 19:30 Uhr SV Teglingen Teglingen TuS Haren 1920 Haren 19:30 PUSH

Wenn zwei Mannschaften denselben Gegner schlagen, heißt das im Fußball ja bekanntlich: Jetzt wird verglichen, wer’s schöner gemacht hat. Teglingen empfängt Haren, beide frisch gebadet im Erfolg gegen Bawinkel, aber mit völlig unterschiedlicher Gefühlslage. Teglingen steht gemütlich auf Platz sieben, irgendwo zwischen „ganz nett hier“ und „mehr passiert nicht mehr“. Haren hingegen steckt im Tabellenkeller und weiß: Schön spielen bringt nichts, wenn du am Ende trotzdem den Koffer packst. Oder anders gesagt: Für Teglingen ist es ein Freitagsspiel, für Haren ein kleiner Überlebenskampf mit Flutlicht.

Morgen, 19:00 Uhr SV Bokeloh Bokeloh VfL Herzlake Herzlake 19:00 PUSH

In Bokeloh wird derzeit verteidigt wie in einer gut geführten Sparkasse: nichts kommt rein. Dumm nur, dass vorne manchmal auch keiner was einzahlt. Der SV Bok ist 2026 noch ohne Gegentor, zuletzt gab’s in Baccum aber auch kein eigenes, ein 0:0, das sich anfühlte wie ein sehr höflicher Waffenstillstand. Jetzt kommt Herzlake, und die reisen mit ordentlich Offensivlust an: zweimal vier Buden plus, einmal knapp verloren, Platz fünf mit Aussicht auf mehr. Heißt: stabile Defensive trifft auf gut gelaunte Offensive und irgendwo dazwischen stehen die Bokeloher Fans, die aus jedem Zweikampf ein Heimspiel machen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel Haselünner SV Haselünne 19:30 live PUSH

Wenn Tabellenletzte reisen, dann meistens mit leichtem Gepäck - bei Haselünne ist es aktuell genau ein Punkt. Aber immerhin: Der kam aus einem 4:4 in Surwold, also quasi Hoffnung im Großpack. Jetzt geht’s nach Bawinkel, wo man 2026 schon im Fünf-Spiele-Abo unterwegs ist und dabei vier Punkte eingesammelt hat - solide, aber nichts für die Vitrine. Beide suchen also noch nach dem richtigen Dreh, nur: Haselünne braucht ihn dringender. Oder anders gesagt: Freitagabend, Flutlicht, zwei Teams auf der Suche nach Punkten und mindestens eines wird danach sagen: „War eigentlich mehr drin.“

Vier Spiele, ein mickriger Punkt: Lengerich-Handrup klammert sich an den ersten Nichtabstiegsplatz, als wäre er der letzte Platz im Vereinsheim. Zwei Punkte Luft nach unten, mehr Puffer gibt’s aktuell nicht. Und Leschede? Spielt eigentlich ganz gefällig, kombiniert sich ordentlich durchs Mittelfeld, nur vor dem Tor wirkt’s wie ein schlechter Witz. 0:0, 3:3, 2:4: Spektakel ja, Punkte eher so mittel. Beide suchen also verzweifelt nach dem berühmten Bock, der endlich umgestoßen werden soll. Die einen brauchen dringend Zählbares, die anderen dringend Zielwasser. Freitagabend, Flutlicht, leichte Verzweiflung und vielleicht genau deshalb ein Spiel, das plötzlich richtig Spaß macht.

Der letzte Dreier von Papenburg? 02.11.2025. Damals wurde Bawinkel noch geschniegelt mit 4:1 nach Hause geschickt. Seitdem: Warten, hoffen, verlieren. Drei Spiele in 2026, drei Niederlagen - Börger, Herzlake, Rütenbrock. Läuft … eher nicht. Und jetzt kommt ausgerechnet Listrup vorbei. Tabellenplatz drei, Blick nach oben, die Konkurrenz aus Baccum und Bokeloh in Sicht und die Dorf-WhatsApp-Gruppe schon wieder auf Betriebstemperatur. Was für Papenburg spricht? Nun ja … der Geburtstag von Listrups Trainer ist durch. Michael Bünker muss also niemanden mehr beschenken - vielleicht reicht’s ja endlich wieder für Punkte. Oder anders gesagt: Papenburg kämpft gegen den Abwärtstrend - Listrup gegen die Versuchung, ganz oben mitzumischen. Und irgendwo dazwischen wartet der nächste WhatsApp-Status.

Morgen, 19:30 Uhr DJK Eintracht Börger Börger SV Eltern Eltern 19:30 PUSH

Platz 4 für Börger. Drei Spiele in 2026, drei Siege. Und nicht gegen irgendwen, sondern gleich gegen die Schwergewichte aus Baccum und Herzlake. Das Team von Thomas Albers marschiert gerade so selbstbewusst durch die Liga, als hätte man das alles genau so geplant. Und dann kommt Eltern. Ebenfalls ungeschlagen im neuen Jahr - allerdings auf die minimalistische Art: zwei Spiele, zwei Punkte. Unbesiegt, aber eben auch ohne großen Jubelsturm. Hier trifft also die Serie mit Rückenwind auf die Serie mit angezogener Handbremse. Die Frage ist nur: Bleiben beide ungeschlagen oder muss einer am Freitag lernen, dass Serien auch nur geliehene Zeit sind?