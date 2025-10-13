2:2 - Bezirksliga-Kellerduell ohne Sieger

In einem Bezirksliga-Spiel trafen die abstiegsbedrohten Teams des TUS Eintracht Rulle und der des SV Quitt Ankum aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenkeller und benötigen jeden Punkt. Der TuS Eintracht Rulle liegt knapp über und der SV Quitt Ankum knapp unter dem Strich.

Eintracht Rulle ging bereits in der Anfangsphase durch Moritz Schlüter nach feiner Vorarbeit von Hannes Probst in Führung. Durch Tore von Alexander Engelmann und und Lars Wessendorf drehten die Gäste das Spiel zur Pause und führten nicht unverdient mit 2:1. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff hielt der Ruller Keeper Leon Siebrands sein Team im Spiel, als er einen Strafstoß von Alexander Engelmann abwehren konnte. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Simon Schulte mit einem verwandelten Foulelfmeter der viel umjubelte Ausgleichstreffer für den Gastegeber. Am Ende nach dem Spielverlauf ein gerechtes Unentschieden. Beide Vereine müssen sich sicher auf einen intensiven und anhaltenden Kampf um den Klassenerhalt einstellen.

"Es war ein typisches Spieler zweier Mannschaften die sich im Tabellenkeller der Bezirksliga befinden. Auf den frühen Rückstand konnten wir super reagieren. Im zweiten Durchgang haben wir es verpasst, mit dem Elfmeter und diversen Angriffen auf 3:1 zu stellen und das Spiel frühzeitig auf unsere Seite zu ziehen. Daraufhin drückte Rulle auf den Ausgleich. Einige hochkarätige Chancen konnte unser Torwart mit starken Paraden verhindern. Beim Elfmeter war er dann leider machtlos. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden,“ sagte uns Trainer Mahttias Luttmer (SV Quitt Ankum).

Ein 2:2 am Ende nach 1:2 zur Halbzeit. Wir gehen 1:0 in Führung und spielen es gut. Führen dann aber hinten keine Zweikämpfe. Machen das Spielfeld für Ankum zu einfach bespielbar, nach vorne ok nach hinten heraus wirklich in der ersten Halbzeit nicht gut.

In der zweiten Halbzeit mehr Engagement, aber am Ende des Tages mußt Du den Ansprüchen - die Eintracht Rulle hat einfach hat - dieses Spiel einfach gewinnen. Das haben wir nicht gemacht. Es ist ein 2:2 das für beide Seiten nach dem Spielverlauf so ok ist, für uns aber definitiv zu wenig,“ meinte Trainer Benny Hettwer (TUS Eintracht Rulle).

So gehts weiter:

TUS Eintracht Rulle muss am nächsten Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim Aufsteiger TSV Riemsloh antreten.

Der SV Quitt Ankum erwartet am Samstag 18. Oktober 2025 um 16.00 Uhr den SV Viktoria Gmhütte.