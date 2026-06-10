2:2 beim Relegations-Auftakt zwischen MSV Düsseldorf und Duisburger FV

Es kann nur einen geben - und der OSV Meerbusch schaute am Mittwochabend noch zu, als der MSV Düsseldorf und der Duisburger FV 08 zum Auftakt der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga antraten. Und die erste der drei Partien fand keinen Sieger. Der MSV und der DFV trennten sich 2:2, was natürlich alle Optionen für die kommenden Spiele offen hält.
Und auch im zweiten Durchgang waren es wieder die Duisburger, die etwas agiler aus der Kabine kamen. In der 52. Minute war es Ismail Öztürk, der aus einem Gewühl heraus das 2:1 erzielte, ein absoluter Treffer des Willens. Damit hatten bei den Gästen die beiden etatmäßigen Top-Torschützen getroffen. Doch die Reaktion der Düsseldorfer war wieder beeindruckend, auch wenn der Treffer zum 2:2 selbst wieder Diskussionsstoff barg. Denn die Duisburger wollten im Vorfeld ein Handspiel des Torschützen ausgemacht haben. Doch Harouz' zweiter Treffer des Abends zählte.
Für die Duisburger und ihren Trainer Mustafa Öztürk war letztlich etwas schade, dass die eine glasklare Konterchance nicht noch zum Siegtreffer nutzen konnten. Mit dem Resultat bleibt aber natürlich weiterhin alles offen. Weiter geht es am Sonntag mit dem Gastspiel des MSV Düsseldorf beim OSV Meerbusch.
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MSV Düsseldorf – Duisburger FV 08 2:2
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah (62. Anas El Morabiti), Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (60. Majid Abdalla) (87. Ahied El Gham), Tom Voss, Vedin Kulović - Trainer: Goran Tomic
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Deniz Kaya, Lars Gronemann (29. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Hüseyin Rasitoglou, Obed-Samuel Adjamah, Tayfun Yildirim (65. Sofiane Abdelhak Dellas), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk, Filip Dimeski (90. Julian Sistig) - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Filip Dimeski (8.), 1:1 Said Harouz (13.), 1:2 Ismail Öztürk (52.), 2:2 Said Harouz (73.)
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