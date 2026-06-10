 2026-06-09T05:59:15.975Z

Spielbericht

2:2 beim Relegations-Auftakt zwischen MSV Düsseldorf und Duisburger FV

Am Mittwochabend gab es im ersten Relegationsspiel um den Landesliga-Aufstieg keinen Sieger zwischen dem MSV Düsseldorf und dem Duisburger FV 08.

von Sascha Köppen · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
Der Duisburger FV 08 nahm ein 2:2 beim MSV Düsseldorf mit.
Der Duisburger FV 08 nahm ein 2:2 beim MSV Düsseldorf mit. – Foto: Tristan Benten

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 3
Bezirksliga 5
Aufstieg Landesliga
MSV Düsseld.
Duisb. FV 08

Es kann nur einen geben - und der OSV Meerbusch schaute am Mittwochabend noch zu, als der MSV Düsseldorf und der Duisburger FV 08 zum Auftakt der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga antraten. Und die erste der drei Partien fand keinen Sieger. Der MSV und der DFV trennten sich 2:2, was natürlich alle Optionen für die kommenden Spiele offen hält.

Duisburger FV zweimal in Führung

Heute, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
2
+Video
Dabei waren es die Gäste aus Duisburg, die den deutlich besseren Start erwischten - und sie nutzten ihre erste echte Torchance zum 1:0 durch Filip Dimeski in der 8. Minute. Danach waren die Gastgeber dann wach, übernahmen zusehends die Kontrolle über die Partie, und kamen durch Said Harouz bereits in der 13. Minute zum schnellen Ausgleich. In der Folge verpassten die Schützlinge von Goran Tomic es jedoch, das Spiel komplett in ihre Richtung zu drehen. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine.

Und auch im zweiten Durchgang waren es wieder die Duisburger, die etwas agiler aus der Kabine kamen. In der 52. Minute war es Ismail Öztürk, der aus einem Gewühl heraus das 2:1 erzielte, ein absoluter Treffer des Willens. Damit hatten bei den Gästen die beiden etatmäßigen Top-Torschützen getroffen. Doch die Reaktion der Düsseldorfer war wieder beeindruckend, auch wenn der Treffer zum 2:2 selbst wieder Diskussionsstoff barg. Denn die Duisburger wollten im Vorfeld ein Handspiel des Torschützen ausgemacht haben. Doch Harouz' zweiter Treffer des Abends zählte.

Für die Duisburger und ihren Trainer Mustafa Öztürk war letztlich etwas schade, dass die eine glasklare Konterchance nicht noch zum Siegtreffer nutzen konnten. Mit dem Resultat bleibt aber natürlich weiterhin alles offen. Weiter geht es am Sonntag mit dem Gastspiel des MSV Düsseldorf beim OSV Meerbusch.

Mehr zum Spiel und zur Relegation gibt es in Kürze bei FuPa.

So spielten sie

MSV Düsseldorf – Duisburger FV 08 2:2
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah (62. Anas El Morabiti), Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (60. Majid Abdalla) (87. Ahied El Gham), Tom Voss, Vedin Kulović - Trainer: Goran Tomic
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Deniz Kaya, Lars Gronemann (29. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Hüseyin Rasitoglou, Obed-Samuel Adjamah, Tayfun Yildirim (65. Sofiane Abdelhak Dellas), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk, Filip Dimeski (90. Julian Sistig) - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Filip Dimeski (8.), 1:1 Said Harouz (13.), 1:2 Ismail Öztürk (52.), 2:2 Said Harouz (73.)

____

Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: