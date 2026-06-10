2:2 beim Relegations-Auftakt zwischen MSV Düsseldorf und Duisburger FV

Dabei waren es die Gäste aus Duisburg, die den deutlich besseren Start erwischten - und sie nutzten ihre erste echte Torchance zum 1:0 durch Filip Dimeski in der 8. Minute. Danach waren die Gastgeber dann wach, übernahmen zusehends die Kontrolle über die Partie, und kamen durch Said Harouz bereits in der 13. Minute zum schnellen Ausgleich. In der Folge verpassten die Schützlinge von Goran Tomic es jedoch, das Spiel komplett in ihre Richtung zu drehen. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine.

Und auch im zweiten Durchgang waren es wieder die Duisburger, die etwas agiler aus der Kabine kamen. In der 52. Minute war es Ismail Öztürk, der aus einem Gewühl heraus das 2:1 erzielte, ein absoluter Treffer des Willens. Damit hatten bei den Gästen die beiden etatmäßigen Top-Torschützen getroffen. Doch die Reaktion der Düsseldorfer war wieder beeindruckend, auch wenn der Treffer zum 2:2 selbst wieder Diskussionsstoff barg. Denn die Duisburger wollten im Vorfeld ein Handspiel des Torschützen ausgemacht haben. Doch Harouz' zweiter Treffer des Abends zählte.