2:2 beim 1. FC Lintfort führt zum „Endspiel“ am letzten Spieltag

Kray holt einen Punkt in Lintfort – Foto: Marian Ograjensek

Trotz einer, über weite Strecken des Spiels, guten Leistung, reichte es für Landesligist FC Kray am Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Lintfort nur zu einem 2:2-Unentschieden und somit steht fest, dass es am letzten Spieltag der Saison, am kommenden Sonntag, im Heimspiel gegen Blau-Gelb Überruhr zu einem echten Endspiel um den Klassenerhalt kommt.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Lintfort FC Lintfort FC Kray FC Kray 2 2 Abpfiff Im Spiel in Lintfort machte das Team von Beginn an den Eindruck, dass es verstanden hat, worum es geht. Von Anfang an setzte man die Hausherren unter Druck und hatte bereits nach wenigen Minuten die Chance zur Führung. Stürmer Emmanuel Yeboah kam frei von Lintfort-Keeper Curcic zum Abschluss, doch sein Schuss geriet zu unplatziert. Dennoch ging es weiter unermüdlich nach vorne; weiter machte man Druck, doch die Führung wollte zunächst nicht fallen. Diese erzielte dann der gut aufspielende Edmond Kadrijai in der 34. Minute. Nach einem feinen Doppelpass drosch er den Ball unhaltbar per Picke in den Winkel zur Führung. Doch dieser Treffer gab dem Team keine weitere Sicherheit; noch vor der Pause hätte Lintfort ausgleichen können, doch Keeper Raphael Koczor war auf dem Posten und sicherte so die Halbzeitführung.

Rückschlag nach der Pause Die zweite Halbzeit begann dann denkbar schlecht. Es waren gerade einmal sieben Minuten gespielt, als ein Einwurf der Lintforter verlängert wird und Ehis zum 1:1 einköpfte. Doch die Krayer Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und fast im direkten Gegenzug gelang David Leinweber in der 54. Minute die erneute Führung. Die das Team dann hätte ausbauen können, doch weder Emmanuel Yeboah noch Edmond Kadrijai konnten jeweils aus kurzer Distanz den dritten Treffer erzielen. In der 70. Minute traf dann Cengiz mit einem direkten Freistoß zum 2:2 für die Gastgeber, was dann auch gleichzeitig der Endstand war. Durch den gleichzeitigen Sieg von Überruhr gegen Speldorf steht somit fest, dass es am kommenden Sonntag in der KrayArena zu einem echten Endspiel um den Klassenerhalt geht.