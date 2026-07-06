2:2 bei Bayernligisten: SSV Jahn bekleckert sich nicht mit Ruhm Testspiel am Montag: Regensburger Drittligist spielt gegen den FC Schwaig nur unentschieden von Florian Würthele · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser

Schwaigs Robert Rohrhirsch überwindet Jahn-Keeper Max Schmitt zum zwischenzeitlichen 2:0. – Foto: Imago/sport-pictures.de

Dieser Tage weilt der SSV Jahn im Trainingslager an der Sportschule Oberhaching. Im Rahmen dessen bestritt der Drittligist am Montagabend ein Testspiel beim FC Schwaig, einen Steinwurf vom Münchner Flughafen entfernt. Klar, die Beine dürften nach intensiven Einheiten relativ schwer gewesen sein bei den Regensburgern. Nichtsdestotrotz bekleckerten sich die Mannen von Trainer Sascha Hildmann nicht gerade mit Ruhm. Kapitän Felix Strauss und Konsorten kamen gegen den Süd-Bayernligisten nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus – wobei sie kurzzeitig sogar mit zwei Toren zurück lagen.



Ein unglückliches Eigentor von Strauss (24.) brachte die Oberbayern Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Kurz vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst vollendete Robert Rohrhirsch einen mustergültigen Konter zum 2:0 (42.). Nur eine Zeigerumdrehung später versenkte Jahn-Neuverpflichtung David Philipp eine flache Hereingabe per Direktabnahme zum Regensburger Anschlusstreffer.



Duplizität der Ereignisse: Wie schon im vergangen Test gegen Ried (4:2-Sieg) lag der SSV Jahn zwischenzeitlich mit zwei Toren hinten. Und wie gegen Ried verschoss er erneut einen Elfmeter. „Unglücksrabe“ diesmal war John Posselt, der in der 52. Minute im – insgesamt starken – Schwaiger Keeper Felix Thiel seinen Meister fand. Jahn-Coach Hildmann, er brachte zur Pause zehn neue Spieler aufs Feld, sah eine dominante zweite Halbzeit seiner Truppe. Dennoch reichte es nur noch zu einem Treffer. Ausgerechnet der zuvor glücklose Posselt traf per Kopf zum 2:2-Endstand (61.). Ansonsten taten sich die Profis gegen einen kompakt verteidigenden Bayernligisten schwer, sich konstruktive Torchancen herauszuspielen. Am kommenden Donnerstag testen die Oberpfälzer vormittags gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching.