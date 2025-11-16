2:2 -Aramäer verteidigen Ersten Platz in letzter Sekunde

In der 15. Minute gelang dem Gast aus Lauffen der Führungstreffer: Nach einer umstrittenen Ecke war es Felix Pratz, der den Ball im Netz der Hausherren unterbrachte. Die Aramäer taten sich in dieser Phase schwer, gegen die robusten Sportfreunde zwingende Torchancen zu kreieren. In der 28. Minute verbuchte Milot Halilaj eine gute Gelegenheit, sein Schuss zog jedoch knapp über das Gehäuse. Nur zwei Minuten später machte er es besser: Halilaj netzte souverän zum 1:1-Ausgleich ein und sorgte für neuen Schwung. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die Teams weitgehend, bis die Defensive der Hausherren in der 58. Minute patzte. Die Lauffener nutzten diesen Fehler eiskalt aus und spielten Lukas Schulz wenige Meter vor dem Tor frei an. Schulz ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte die erneute Lauffener Führung her. Als sich die Zuschauer bereits auf einen Wechsel an der Tabellenspitze einstellten, fand in der Nachspielzeit ein eigentlich eher harmloser Torschuss von Robert Grau doch noch den Weg ins Tor. Die Partie endete letzten leistungsgerecht mit diesem Resultat. Die Aramäer konnten ihren ersten Tabellenplatz damit verteidigen.

Schiedsrichter: Jonas Weber (Korb)