2.135 Stadien – Groundhopper entdeckt Oberbayern und schwärmt von 1860 München

Ob ausverkauftes Grünwalderstadion oder Dorfplatz mit zehn Zuschauern – Groundhopper Alexander Matzka nimmt alles mit, was er kriegen kann.

München/Hausleiten – 2.135 besuchte Fußballstadien sind der aktuelle Stand vom bekannten Groundhopper Alexander Matzka. Und er hat noch lange nicht genug. Dieses Jahr knackte er die 2.000er-Marke. Zudem komplettierte er alle Spielstätten der zweiten ungarischen Liga. Sein nächstes großes Ziel: alle Plätze in Österreich. Die Winterpause in seinem Heimatland führte ihn nun nach Oberbayern.

In Bayern ist der Groundhopper öfter unterwegs. Vor allem zu Beginn der Saison, wenn die Toto-Pokal-Spiele losgehen. Ein bayerischer Verein wird ihm aber immer im Kopf bleiben – der TSV 1860 München . „Die Atmosphäre im Grünwalder Stadion hat mir sehr gefallen“, sagt Matzka. „Seit meinem ersten Besuch, verfolge ich die Löwen auch regelmäßig.“ Einen Lieblingsverein hat er aber nicht. „Mir hat bei 1860 diese familiäre Stimmung gefallen. Es erinnerte mich an den Amateurfußball.“

SV Lohhof und die Damen der SpVgg Attenkirchen – das waren seine zwei Ziele am Wochenende des 21. Novembers. „Lohhof hatte ein super Stadion, vor allem für die Spielklasse in der sie spielen“, schwärmt Matzka im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern über den Kreisligisten, der bis zur Jahrtausendwende im gehobenen Amateurfußball spielte. „Da passen um die zehntausend Leute rein – diese Tribüne mit den Betonstufen war unglaublich zum Fotografieren.“

Warum Matzka den Amateur- und Frauenfußball so schätzt

Matzka hat eine besondere Vorliebe für die Freizeitkicker. „Mir ist der persönliche Kontakt wichtig – mit den Leuten ins Reden zu kommen, sei es Funktionär, Spieler oder Trainer.“ Wegen der familiären Atmosphäre in den unteren Ligen schätzt Matzka auch den Frauenfußball sehr. „Die Mädels freuen sich alle immer besonders über meine Bilder und das ist für mich auch eine tolle Sache.“

Nicht nur die Schnappschüsse, die er an einem Spieltag macht, formen sein Erlebnis. Auch das Essen und letztendlich das Ergebnis tragen dazu bei. „Ein 0:0 ist das schlimmste, was passieren kann“, scherzt Matzka. „Das ist wie der Krampus in der Adventszeit.“ Kulinarisch hat es ihm vor allem die tschechische Küche angetan: „Die Klobasa (Tschechische Wurst) ist das Beste.“ Genauso wichtig ist ihm aber auch die Umgebung: „Alles rundherum, die Tribünen und das Panorama im Hintergrund.“

Der Funktionär des Niederösterreichischen Fußballverband sammelt seit 2012 Stadien und ist vor allem nach der Corona-Pandemie jedes Wochenende auf den Fußballplätzen unterwegs. Sein persönliches Highlight war 2019 die Arena des israelischen Vereins Hapoel Haifa. „Die Außenfassade war durch den Sonnenuntergang komplett Gold“, sagt Matzka.

Sein Hauptziel ist nur noch 350 Stadien entfernt

Sein größtes Ziel, alle österreichischen Plätze zu besuchen, ist nicht mehr weit entfernt. Um die 1.600 Stadien hat er bereits gesammelt, knapp 350 fehlen ihm noch. „Ich hab ausgerechnet, in etwa 15 Jahren sollte ich fertig sein mit Österreich.“ Die Wege innerhalb Österreichs werden jedoch immer länger.

Neben den Ligen in Österreich ist Matzka auch öfter im Ausland unterwegs. „Dieses Jahr war ich schon in Bosnien, Serbien, Tschechien.“ Mit Englisch kommt er immer gut durch. Seine letzte Reise verschlug ihn nach Rumänien und Ungarn. Letzteres war wieder ein Highlight für den Österreicher.