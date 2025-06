212 Drittliga-Spiele Pipinsried angelt sich Dombrowka

Der Abwehrspezialist stand bereits für die SpVgg Unterhaching und den SV Meppen auf dem Platz. 212 Spiele in der 3. Liga und 195 Spiele in der Regionalliga hat der 33-jährige Dombrowka bestritten. Der Routinier wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und kehrt nun in seine Heimat zurück. “Ich freue mich sehr auf die spannende und herausfordernde Aufgabe beim FC Pipinsried, einem bodenständigen und ambitionierten Club in meiner Heimat. Die Verantwortlichen haben mich in den vergangenen Wochen absolut von ihrem Vorhaben überzeugt und ich werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Ich kann es kaum erwarten, die Jungs kennenzulernen und loszulegen", lässt Max Dombrowka verlauten.







Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller ist überzeugt, dass Dombrowka ein Mehrwert für die Steinberger-Truppe sein wird: "Mit Max gewinnen wir einen Spieler, der über Jahre hinweg konstant auf hohem Niveau in der 3. Liga gespielt hat und genau die Mentalität mitbringt, die wir bei uns im Team verstärken wollen. Er ist ein absoluter Teamplayer, der Verantwortung übernehmen will, junge Spieler führt und mit seiner Physis und Erfahrung unsere Defensive stabilisieren wird. Bereits in den ersten Gesprächen, nachdem die Option zurück in die Heimat zu gehen aufkam, war klar, dass wir hier nicht nur einen guten Fußballer bekommen, sondern zudem eine wertvolle Persönlichkeit für unseren Verein.“