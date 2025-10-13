21:0! Fischbachau mit höchstem Sieg der Vereinsgeschichte gegen Schlusslicht Türkspor

Der TSV Hartpenning greift nach dem Sieg über Wörnsmühl wieder in den Meisterschaftskampf ein. Fischbachau gewinnt mit 21:0 gegen Türkspor Hausham, und Warngau setzt sich in Irschenberg durch. SG Tegernseer Tal – Lenggrieser SC II⇥5:1 (3:0) Tore: 1:0 Höß (5.), 2:0 Bräunlein (23.), 3:0 Stöbe (34.), 3:1 Hartmann (Elfmeter/61.), 4:1 Höß (86.), 5:1 Aleksjew (90.). Nach einem sieglosen September konnte die SG Tegernseer Tal wieder dreifach punkten. Gegen formstarke Lenggrieser gelang ein 5:1. „Ein super Spiel von uns, bis jetzt die beste Saisonleistung“, sagt SG-Coach Ulf Wagner. Man habe den Ball gut laufen gelassen. Einziger Kritikpunkt: die Chancenverwertung. Bereits nach fünf Minuten ging die SG in Führung und ließ nichts mehr anbrennen. „Generell war es eine super Mannschaftsleistung von jedem einzelnen.“ FC Real Kreuth II – SC Wall⇥2:2 (1:0) Tore: 1:0 Schurig (32.), 1:1 Seestaller (50.), 1:2 Zehrer (66.), 2:2 Schurig (69.). Das Kellerduell blieb ohne Sieger. Kreuth kam besser in die Partie und ging nach einem abgefälschten Weitschuss in Führung. Nach Wiederanpfiff wurde Wall stärker und glich aus. Mit seinem ersten Kontakt sorgte Jugendspieler Florian Zehrer für Walls Führung. Fast direkt im Gegenzug nutzten die Enterbacher kleine Fehler im Waller Aufbauspiel und glichen aus. Per Elfmeter hatte Kreuth in der Schlussphase die Chance zum Sieg, ließ sie aber ungenutzt. „Wenn wir den machen, gehen wir nicht unverdient als Sieger raus, aber mit dem 2:2 kann ich leben“, meint FC-Coach Jürgen Welker. Walls neuer Trainer Ethem Perovic ist ebenfalls zufrieden: „Wir haben eine richtig geile Truppe. Da ist meiner Meinung nach richtig Potenzial in der Mannschaft.“ SF Fischbachau – Türkspor Hausham⇥21:0 (9:0) Tore: 1:0/2:0 Isenmann (6./13.), 3:0 Drainer (15.), 4:0/5:0 Bucher (19./25.), 6:0 Sbrizzzai (28.), 7:0 Bucher (35.), 8:0 Kaffl (42.), 9:0 Isenmann (44.), 10:0 Funk (51.), 11:0/12:0 Isenmann (54./55.), 13:0 Drainer (57.), 14:0/15:0 Bucher (59./63.), 16:0 Kaffl (67.), 17:0 Zehetmeier (68.), 18:0 Sbrizzzai (70.), 19:0 Kaffl (76.), 20:0 Bucher (80.), 21:0 Sbrizzzai (89.). Die Sportfreunde Fischbachau haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Nach dem höchsten Sieg der Vereinsgeschichte ist die Mannschaft von Trainer Hans Ostner nun das Team mit der besten Defensive und besten Offensive zugleich. Türkspor kassierte hingegen am zehnten Spieltag das 100. Gegentor und bleibt die schlechteste Mannschaft der Liga. „Leider ist von der türkischen Mannschaft der letzten Jahre nichts mehr übriggeblieben. Mit diesem Team sind sie nicht konkurrenzfähig“, analysiert der Heimtrainer. Sein Sturmduo mit Heinrich Isenmann und Anton Bucher traf elfmal. TSV Schliersee – TSV Weyarn II⇥2:2 (2:1) Tore: 1:0 Csordas (27.), 2:0 Haringer (33.), 2:1 Hagn (42.), 2:2 Ludwig (90.+4.). Zeitstrafe: Dabic (Schliersee/86.). Weyarns Zweite startete eine fulminante Aufholjagd und glich einen 0:2 Rückstand in Schliersee in der Nachspielzeit aus. „Es war wieder ein super Kampf. Wir haben wie gegen Wall alle zusammengehalten“, lobt Weyarns Spielertrainer Julian Arndt. Sein Team sei sehr defensiv gestanden. Dabei sah nach dem frühen 2:0 alles nach einem Schlierseer Sieg aus, doch die Gastgeber brauchten auch in dieser Partie zu viele Chancen. „Wenn wir in der zweiten Hälfte zehnmal allein auf den Torwart laufen und keins machen, dann gewinnst du hier nicht“, hadert Sprecher Patrick Quinz. Arndt findet: „Der Punktgewinn geht schon in Ordnung.“ TSV Hartpenning – SC Wörnsmühl⇥3:1 (1:0) Tore: 1:0/2:0 L. Noderer (45./47.), 3:0 Burggraf (62.), 3:1 M. Fichtner (74.). Zeitstrafe: M. Fichtner (SCW/84.). Der TSV Hartpenning siegte überraschend deutlich gegen den SC Wörnsmühl im Topspiel. „Eine unglückliche Niederlage, die drei Gegentore waren viel zu viel“, resümiert SC-Sprecher Marc Doll. Vor allem in der ersten Hälfte sei sein Team die bessere Mannschaft gewesen. Trotzdem traf Lukas Noderer kurz vor und kurz nach der Pause. Maximilian Burggraf stellte auf 3:0. Wörnsmühls Anschluss kam zu spät. TSV-Trainer Wacco Schmid findet: „Ein sehr verdienter Sieg, der nie in Gefahr war.“ TSV Irschenberg – SV Warngau⇥0:3 (0:0) Tore: 0:1 R. Scheuck (Elfmeter/56.), 0:2/0:3 Höger (63./74.). Rote Karten: Moser (TSV/Foul/76.), Fric (TSV/Beleidigung/77.). In Hälfte eins gelang es Irschenberg noch, den Favoriten aus Warngau weitgehend vom Tor fernzuhalten und eigene Chancen zu kreieren. „Warngau hatte bis zur 50. Minute keine Torchance, und wir waren etwas unglücklich vor deren Tor“, meint TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Im zweiten Durchgang änderte sich dies, und Irschenberg brachte durch eigene Fehler Warngau mehr und mehr ins Spiel. Juffinger ist dennoch zufrieden, „weil wir defensiv besser gestanden sind“. Bitter: Durch zweimal Rot fehlen dem TSV die beiden besten Torjäger.