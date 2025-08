2:1 - VfL Wanfried gewinnt Abwehrschlacht

Mit einer überragenden kämpferischen Leistung bezwang gestern Nachmittag der VfL Wanfried zum Saisonstart in der Gruppenliga die Gäste vom TSV Hertingshausen knapp mit 2:1 (1:0). Wie erwartet übernahm der favorisierte TSV gleich zu Spielbeginn das Kommando und hatte gegen den defensiv agierenden Aufsteiger mehr Spielanteile. Aber bereits in der 5. Minute erwischte der VfL einen Start nach Maß, denn Fabian Voss brachte seine Mannschaft schon frühzeitig mit 1:0 in Führung. Das Gästeteam antwortete nun mit wütenden Gegenangriffen und verstärkte den Druck. Die VfL-Abwehr spielte aber weiter aufmerksam und konzentriert und ließ nichts anbrennen. Der TSV war nun die klar spielbestimmende Mannschaft, hatte aber erst in der 36. Minute seine erste nennenswerte Torchance. Frei vor dem VfL-Tor verfehlte ein Schuss eines TSV-Akteurs das Wanfrieder Tor nur um wenige Zentimeter. Das Team von VfL-Coach Marco Althans startete nur gelegentliche Entlastungsangriffe und stemmte sich erfolgreich gegen die Angriffswellen der Mannschaft aus Hertingshausen. Wie im ersten Spielabschnitt gelang dem VfL auch im zweiten Spielabschnitt ein frühes Tor. Nach einem Foul an Niklas Walter im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf dem Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Dominic Just sicher zum 2:0 für den VfL (48.). In der 55. Minute schöpften die Gäste noch einmal Hoffnung als man den 2:1-Anschlusstreffer erzielte. Der TSV drängte nun verstärkt auf den Ausgleichstreffer und rannte weiter gegen VfL-Defensivabteilung an. Die Torchance zum möglichen 3:1 verpasste dann der eingewechselte Maurice Burdzik, sein Schuss wurde aber noch vor der Torlinie abgewehrt (78.). In der 81. Minute hatte der Gastgeber dann das Glück des Tüchtigen, als ein Spieler des TSV nur den Pfosten des VfL-Tores traf. Das gesamte Team und die zahlreichen Zuschauer im Werrastadion sehnten sich nun den Schlusspfiff herbei. Nach einer langen Nachspielzeit pfiff dann der Schiedsrichter endlich die Partie dann ab und Jubel brannte im Werrastadion auf. Die Brombeermänner nahmen mit dem Sieg erfolgreich Revanche für die beiden Niederlagen in der Abstiegssaison 23/24 und schaffte damit mit viel Willenskraft einen Überraschungscoup zum Saisonstart. Gleichzeitig belohnte sich die Mannschaft mit einer engagierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung. Mit dem Erfolg und gewonnenem Selbstbewusstsein geht die Reise des VfL am kommenden Sonntag zum ersten Auswärtsspiel beim SV Espenau.