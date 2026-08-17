2:1 - VfL Wanfried feiert ersten Saisonsieg von Bernd Schädiger · Heute, 16:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Schädiger

Im Duell zweier Meisterschaftsfavoriten in der Kreisoberliga Werra-Meißner-Kreis gewann der VfL, gestern Nachmittag bei der SG Sontratal mit 2:1 (2:0) und hatte verdient am Spielende die Nase vorn. Das Team von VfL-Coach Marco Althans spielte gleich zu Spielbeginn druckvoll nach vorn und übernahm das Kommando im Heinrich-Schneider-Stadion.

Folgerichtig dann auch die erste Torchance für den VfL in der 9. Minute, ein Schuss von Dominic Just strich nur knapp am SG-Gehäuse vorbei. Vom Gastgeber war in dieser Phase nicht viel zu sehen, die VfL-Abwehr wurde wenig gefordert und stand sicher. Nachdem in der 18. Minute ein SG-Spieler seinen Torwart anspielen wollte, spitzelte sich Maurice Burdzig dazwischen und erzielte unbedrängt den 1:0-Führungstreffer für seine Farben. Im weiteren Spielverlauf waren die Brombeermänner das spielbestimmende Team, kontrollierten die Partie und hatten die SG sicher im Griff. Die Heimelf kam in der 36. Minute zu ihrer ersten Torchance, VfL-Keeper Jan Just war aber zur Stelle und parierte das runde Leder. Mit einem sehenswerten Distanzschuss unter die Querlatte des SG-Tores konnte Mathias Tadeis Gambetta dann die Führung des VfL auf 2:0 erhöhen (42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es noch eine brenzliche Situation im VfL-Strafraum, es blieb aber beim 2:0-Halbzeitstand.

In der 52. Minute wurde dann Maurice Burdzig im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter von Mathias Tadeis Gambetta konnte der SG-Torwart aber parieren und auch der Nachschuss ging über das Tor. Damit wurde die Chance zur vermutlichen Vorentscheidung in der Begegnung vergeben. Der Gastgeber kam nun etwas besser ins Spiel, ohne aber den VfL gefährlich zu werden. Eine Großchance zum möglichen 3:0 vergab dann Maurice Burdzig in der 67. Minute, als er nach einem Zuspiel Gracian Kabankumu freistehend aus kurzer Entfernung den Ball über das Tor beförderte. Sieben Minuten später hatte er dann Pech, sein Kopfball prallte nur an die Latte des SG-Tores der Kupferstädter. In der 88. Minute verhinderte VfL-Torwart Jan Just den möglichen Anschlusstreffer mit einer glänzenden Reaktion, der Treffer zum 2:1 fiel dann aber nur eine Minute später.