21 Tore in drei Spielen - MTV Stuttgart mit furiosem 5:3 nach 0:3

Der TSV Bernhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ die Gäste aus Plattenhardt kaum zur Entfaltung kommen. Die Mannschaft belohnte sich kurz vor der Pause, als Ivan Matanovic in der 45. Minute zur Führung traf. In der 54. Minute sorgte erneut Ivan Matanovic mit seinem zweiten Treffer des Tages für das vorentscheidende 2:0. Plattenhardt fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel. ---



Yannis Kalchschmidt (11.) brachte TV Echterdingen früh in Führung, Niklas Schwarzer (17.) glich für SV Waldhausen prompt aus. Direkt nach der Pause setzte Flon Ajvazi (47.) den entscheidenden Stich für die Gäste. Yannis Kalchschmidt (11.) brachte TV Echterdingen früh in Führung, Niklas Schwarzer (17.) glich für SV Waldhausen prompt aus. Direkt nach der Pause setzte Flon Ajvazi (47.) den entscheidenden Stich für die Gäste. ---



Taktisch diszipliniert und mit wenigen klaren Gelegenheiten auf beiden Seiten endete das Duell ohne Treffer. SC Geislingen hielt defensiv stand, TSV Ehningen fand trotz Geduld keinen Weg durch die dichte Ordnung. Taktisch diszipliniert und mit wenigen klaren Gelegenheiten auf beiden Seiten endete das Duell ohne Treffer. SC Geislingen hielt defensiv stand, TSV Ehningen fand trotz Geduld keinen Weg durch die dichte Ordnung. ---



Dominik Pfeifer stellte mit einem Doppelpack kurz vor und nach der Pause (45., 69.) die Weichen für TSGV Waldstetten. Artan Ademi (84.) verkürzte für VfL Sindelfingen, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung reif ins Ziel. Dominik Pfeifer stellte mit einem Doppelpack kurz vor und nach der Pause (45., 69.) die Weichen für TSGV Waldstetten. Artan Ademi (84.) verkürzte für VfL Sindelfingen, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung reif ins Ziel. ---

Im Spitzenspiel dominierte 1. FC Eislingen früh: Aykut Durna (8.), Robin Pauen (19.) und Kevin Gromer (20.) sorgten für ein klares Polster, Durna legte nach (38.). Nach dem Wechsel erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelpack (56., 58.) auf den deutlichen Endstand. ---



Bad Boll drehte die Partie nach 1:2-Rückstand dank eines Dreierpacks von Baran Ates mit Treffern in der 9., 75. und 90.+3 Minute; für Neuhausen traf David Govorušić doppelt (25., 28.), Fabio Malerba glich vor der Pause aus (42.). In einer offenen Schlussphase nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent. Bad Boll drehte die Partie nach 1:2-Rückstand dank eines Dreierpacks von Baran Ates mit Treffern in der 9., 75. und 90.+3 Minute; für Neuhausen traf David Govorušić doppelt (25., 28.), Fabio Malerba glich vor der Pause aus (42.). In einer offenen Schlussphase nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent. ---



Nach dem 0:3 durch Matthias Schnürch (5.), Daniel Gentner (20.) und Tobias Hörger (40.) startete MTV Stuttgart eine furiose Wende: Raphael Hahn traf per Foulelfmeter (50.) und erneut (60., 75.), Mertcan Özocak legte nach (73.) und setzte in der 90.+8 den Schlusspunkt. Sontheim/Brenz fehlten nach der Pause Zugriff und Entlastung. Nach dem 0:3 durch Matthias Schnürch (5.), Daniel Gentner (20.) und Tobias Hörger (40.) startete MTV Stuttgart eine furiose Wende: Raphael Hahn traf per Foulelfmeter (50.) und erneut (60., 75.), Mertcan Özocak legte nach (73.) und setzte in der 90.+8 den Schlusspunkt. Sontheim/Brenz fehlten nach der Pause Zugriff und Entlastung. ---



Maichingen legte mit Kevin Flaig (4., 7.) und Filippo Intemperante (41.) vor, doch Böblingen kam per Foulelfmeter von Bjarne Hamann (51.) und Handelfmeter von Anton Lendl (55.) zurück. Darius Romanyuk (75.) stellte auf 4:2, ehe Lendl in der 90.+5 verkürzte – Maichingen rettete den Sieg über die Zeit.