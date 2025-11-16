 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

21 Tore in drei Spielen - MTV Stuttgart mit furiosem 5:3 nach 0:3

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Ein Spieltag der starken Nerven: Zwei spektakuläre Aufholjagden und ein spätes Zittern prägten den Nachmittag, dazu ein Dreierpack als Schlusspointe. Effizienz vom Punkt und in der Nachspielzeit gab in allen Partien den Ausschlag.

---

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
2
0
Abpfiff

Der TSV Bernhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ die Gäste aus Plattenhardt kaum zur Entfaltung kommen. Die Mannschaft belohnte sich kurz vor der Pause, als Ivan Matanovic in der 45. Minute zur Führung traf. In der 54. Minute sorgte erneut Ivan Matanovic mit seinem zweiten Treffer des Tages für das vorentscheidende 2:0. Plattenhardt fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
1
2

Yannis Kalchschmidt (11.) brachte TV Echterdingen früh in Führung, Niklas Schwarzer (17.) glich für SV Waldhausen prompt aus. Direkt nach der Pause setzte Flon Ajvazi (47.) den entscheidenden Stich für die Gäste.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
0
0

Taktisch diszipliniert und mit wenigen klaren Gelegenheiten auf beiden Seiten endete das Duell ohne Treffer. SC Geislingen hielt defensiv stand, TSV Ehningen fand trotz Geduld keinen Weg durch die dichte Ordnung.

---

Gestern, 14:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
1
2
Abpfiff

Dominik Pfeifer stellte mit einem Doppelpack kurz vor und nach der Pause (45., 69.) die Weichen für TSGV Waldstetten. Artan Ademi (84.) verkürzte für VfL Sindelfingen, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung reif ins Ziel.

---

Gestern, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
6
0
Abpfiff

Im Spitzenspiel dominierte 1. FC Eislingen früh: Aykut Durna (8.), Robin Pauen (19.) und Kevin Gromer (20.) sorgten für ein klares Polster, Durna legte nach (38.). Nach dem Wechsel erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelpack (56., 58.) auf den deutlichen Endstand.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
4
2
Abpfiff

Bad Boll drehte die Partie nach 1:2-Rückstand dank eines Dreierpacks von Baran Ates mit Treffern in der 9., 75. und 90.+3 Minute; für Neuhausen traf David Govorušić doppelt (25., 28.), Fabio Malerba glich vor der Pause aus (42.). In einer offenen Schlussphase nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent.

---

Heute, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
5
3
Abpfiff

Nach dem 0:3 durch Matthias Schnürch (5.), Daniel Gentner (20.) und Tobias Hörger (40.) startete MTV Stuttgart eine furiose Wende: Raphael Hahn traf per Foulelfmeter (50.) und erneut (60., 75.), Mertcan Özocak legte nach (73.) und setzte in der 90.+8 den Schlusspunkt. Sontheim/Brenz fehlten nach der Pause Zugriff und Entlastung.

---

Heute, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
4
3

Maichingen legte mit Kevin Flaig (4., 7.) und Filippo Intemperante (41.) vor, doch Böblingen kam per Foulelfmeter von Bjarne Hamann (51.) und Handelfmeter von Anton Lendl (55.) zurück. Darius Romanyuk (75.) stellte auf 4:2, ehe Lendl in der 90.+5 verkürzte – Maichingen rettete den Sieg über die Zeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.11.2025, 17:00 Uhr
Timo BabicAutor