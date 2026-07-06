21 Tore im Test zwischen SVWW und TuS Medenbach

Voller Einsatz: Medenbachs Jakob Damm grätscht gegen Sinan Karweina. – Foto: Frank Heinen

Wiesbaden. Tore beinahe im Minutentakt bekamen die Zuschauer im Helmut-Schön-Sportpark am Sonntagnachmittag zu sehen. Dabei gelang Fußball-Kreisoberligist TuS Medenbach im Test gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden immerhin der erhoffte Ehrentreffer, so dass die 1:20 (1:8)-Niederlage nicht wirklich schmerzte.

„Das Ergebnis ist dritt- oder viertrangig“, war TuS-Trainer Dustin Schild nach dem Abpfiff völlig entspannt: „Wir haben das Spiel genießen können: traumhafte Kulisse, gute Gespräche – wir werden mit einem Lächeln an dieses Spiel zurückdenken.“

Weniger schön war der Nachmittag für Medenbachs Keeper Patrick Köhler, der nach etwas mehr als 20 Minuten andeutete, dass er eine Behandlungspause brauchte. Nicht wegen der sechs Gegentore, infolge derer er den Ball aus dem Netz holen musste, sondern wegen der Verdachts auf eine Zerrung, nachdem er umgeknickt war. „Danke an die medizinische Abteilung des SVWW, die schnell geholfen hat“, so Schild, „bis zum Saisonauftakt wird er wieder fit sein.“ Mit bandagiertem rechten Oberschenkel und Fluppe in der Hand verfolgte Köhler die zweite Spielhälfte vom Zuschauerraum aus.

Mehr Grund zur Freude hatte Constantin Mork, der beim Stand von 0:5 verkürzte. Ein Missverständnis zwischen Jordy Gillekens und Finn Ludwig im Tor des SVWW nutzte er zum viel umjubelten Ehrentreffer (15.). Hätte das Spiel nun kippen können? „Meine Auswechslung kam zu früh, ich hätte noch zwei Dinger gemacht“, gab Mork lachend zu Protokoll. Mehrfach war SVWW-Angreifer Robin Kalem sein Gegenspieler. „Das Tempo war einfach enorm. Aber es war ein tolles Gefühl, ins Stadion einzulaufen und vor so einer Kulisse zu spielen.“ Gut 400 Fans hatten sich auf der Haupttribüne und im weiteren Stadionrund eingefunden, der zwischenzeitliche Regen am Mittag war nur von kurzer Dauer gewesen.

Für Jakob Damm, seines Zeichens bekennender SVWW-Fan, war aber noch lange nichts entschieden: „Beim Stand von 1:19 hatte ich noch Hoffnung“, war sein Statement freilich keinesfalls todernst gemeint. Zwischenzeitlich erhielt auch Medenbachs Sven Weber Sonderapplaus für sein voraussichtlich letztes Spiel im Medenbacher Trikot. Kleine Nebennote: Da sich die weiß-blauen Trikots der Medenbacher und die weiß-schwarzen des SVWW zu sehr ähnelten, lief Medenbach noch mit bläulichen Leibchen auf. Nach dem Abpfiff versammelte man sich noch im südlichen Tor zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto.

SVWW am Donnerstag gegen FC Homburg

Beim SVWW, der zu Wochenbeginn das Training aufgenommen hatte, lief es derweil wie am Schnürchen. „So, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir haben schöne Tore herausgespielt“, bekräftigte Trainer Daniel Scherning, dessen Akteure sich zu Wochenbeginn in gutem physischen Zustand eingefunden hatten. „Wir wollten die Woche gut abschließen und uns nahbar in der Region präsentieren. Beides ist uns super gelungen”, so Scherning weiter. Neuzugang Sinan Karweina stand dabei in der Startformation, die weiteren Neuen Max Brandt und Philipp Hercher absolvierten die zweiten 45 Minuten – bis auf die Torhüterposition wurde dabei komplett durchgewechselt. Über „einige sehr schön herausgespielte Tore“ freute sich Scherning. Diese gingen auf das Konto von Karweina (2.), Moritz Flotho (3.), Jordy Gillekens (8.), Robin Kalem (9., 17.), Simon Stehle (26., 31.), Nicolas Agrafiotis (46., 81./Foulelfmeter, 84.), Ibrahim Ati Allah (56., 77., 85., 86.), Philipp Hercher (58., 79.), Lukas Schleimer (63., 67.) und Justin Janitzek (65.), hinzu kam ein Eigentor nach Hereingabe Karweinas (10.). Weiter geht’s für den SVWW mit einem Testspiel gegen Südwest-Regionalligist FC Homburg (Do., 15 Uhr, Stadion am Halberg), ehe der Tross zwei Tage später zum Trainingslager nach Österreich ins Zillertal aufbricht.

TuS Medenbach, 1. Halbzeit: Köhler (23. Plümper) – Damm, Schmidt, Mork, Garnell – Schaus, Ulm – Hirschmann, Mork, Cece – Deider. Des weiteren wurden eingesetzt: Kettner, Barc, Andorka, Herwig, Weber, Mischlich, Tumczyk.

SV Wehen Wiesbaden, 1. Halbzeit: Ludwig – Gillekens, Hüber, Neubert – Stehle, Bogicevic, Gözüsirin, May – Kalem, Flotho, Karweina.

SV Wehen Wiesbaden, 2. Halbzeit: Ludwig – Lewald, Suarez, Janitzek – Hercher, Brandt, Fechner, Greilinger – Ati Allah, Agrafiotis, Schleimer.





