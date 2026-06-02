21 (!) Tore: Aufsteiger zerlegen die Konkurrenz - erster Absteiger fix

Bereits vor dem Spieltag stand fest, dass der SV Bergheim und die Sportfreunde Troisdorf den Aufstieg mit einem Punkt klarmachen können. Auf irgendwelches Taktieren hatten die beiden Spitzenteams der Kreisliga A Sieg aber mal so gar keine Lust: Die Aufsteiger zerschossen ihre Konkurrenten auf beeindruckende Art und Weise.
Am anderen Ende der Tabelle gibt es gleichzeitig die erste bittere Nachricht der Spielzeit: In einem engen Kampf um den Klassenerhalt steht der TuS 05 Oberpleis II als erster sicherer Absteiger fest. Der Aufsteiger aus dem Vorjahr besiegte den TuS Winterscheid zwar mit 2:1, kann durch die Ergebnisse der Konkurrenz aber nicht mehr aus der Abstiegszone springen.
TSV 06 Wolsdorf – TuS Mondorf 1920 II 2:3
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Henrik Schyns, Florian Holschbach, Steffen Ulrich, Andreas Kröcker (90. Malte Mylenbusch), Timo Leo (71. Scott Caspers), Luis Dräger, Antonio Heinz, Luc Pullem, Maximilian Hauck, Felix Hauck (46. Kevin Jubelius) (88. Florian Langen) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
TuS Mondorf 1920 II: Felix Kaul, Severin Reinartz, Gino Lauriola, Alexander Böthling (46. Jonas Winter), Konstantin Westenhoff (81. Fynn Schänzler), Nico Rother, Lukas Gontrum, Andrés Gallego-Costa, Noah Wagner, Fabian Beck, Maximilian Drews - Trainer: Fabian Hinrichsen
Schiedsrichter: Thomas Scheffel
Tore: 1:0 Maximilian Hauck (15.), 1:1 Noah Wagner (45.+2), 1:2 Konstantin Westenhoff (57.), 1:3 Konstantin Westenhoff (65.), 2:3 Luis Dräger (86.)
TuS Birk – SV Umutspor Troisdorf 4:2
TuS Birk: Patrick Nelles, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Leon Bartke (55. Jascha Elias Welke), Samuel Patricio Hou (84. Oliver Becker), Ben Oberscheid, Stefan Kinzel, Maximilian Schiffler (92. Rene Ronko Kiesewetter), Niklas Meyer (75. Andreas Kinzel), Florian Fischer - Trainer: Sebastian Hunjet
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Emrullah Celikpence (61. Firat Arslan), Noah Arrouchdi, Driton Murseli, Bardya Rad, Abdülhaluk Karakas, Castello de Sousa Barroso, Alan Hasso, Sibar Ibrahim, Mahmoud El-Khatib (46. Yuri Medina Moutaqi), Clinton Mampuya (89. Ibrahim Onatca) - spielender Co-Trainer: Clinton Mampuya - Trainer: Levent Budak
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Abdülhaluk Karakas (16.), 0:2 Mahmoud El-Khatib (40.), 1:2 Niklas Meyer (44.), 2:2 Florian Fischer (73.), 3:2 Maximilian Schiffler (77.), 4:2 Maximilian Schiffler (89.)
TuS 05 Oberpleis II – TuS Winterscheid 2:1
TuS 05 Oberpleis II: Kai Starke, Maxim Reiser (94. Souleymane Toure), Akin Sener, Jannik Goethe, Masakazu Hara, Jan Starke, Jan Böttcher (70. Jean Sebastian Barbaran Castillo), Michael Wasserheß, Elias Tapia, Can Thelen (70. Niklas Tropartz), Justus Wallau (57. Tino Seiffert) - Trainer: Tim Görgens
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Wolfgang Fischer, Benedikt Trost, Michael Fischer, Marc Klein, Sascha Seifert, Jan Luca Fischer, Dominik Bursch, Burak Bicer (46. Gunnar Pütz), Marco Preuss (80. Ole Stegemann), Kai Heilmann (46. Felix Tel) - Trainer: Sascha Boese - Trainer: Kevin Fischer
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Can Thelen (26.), 2:0 Elias Tapia (39.), 2:1 Michael Fischer (80. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Felix Tel (77./TuS Winterscheid/)
SV Allner-Bödingen – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 2:0
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Thomas Röhrl, Nick Stöcker, Joshua Goebel (94. Edin Arnautovic), Oskar Sund, Victor Diehl (65. Ali Secen), Kamil Szyfko (63. Burak Yilmaz), Tjade Baumer (85. Daniel Grutza) - Trainer: Sascha Harnischmacher
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Jan Hagenlocher, Hendric Schmitz, Malte Groß (77. Constantin Harth), Robin Bäumgen, Niclas Fischer, Tom Pfeffer, Daniel Helmann, Ayko Schneeweis (55. Pascal Jungbluth), Leo Nußbaum (66. Nick Dreilich), Janis Fischer - Trainer: Marvin Müller
Schiedsrichter: Timo Barckow (Windeck)
Tore: 1:0 Oskar Sund (72.), 2:0 Burak Yilmaz (90.)
Gelb-Rot: Victor Diehl (87./SV Allner-Bödingen)
1. FC Spich II – SV Fortuna Müllekoven 5:2
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal (90. Dominik Brucherseifer), Marlon Kievernagel (75. Mustafe Podvorica), Maxim Rene Becker, Dominik Hamböker (55. Mattis Feldmann), Fabian Retter, Pascal Vilain, Simon Ustjanskij (75. Florian Kircheis), Amir Kukavica, Simon Schultz (90. Niklas Schröer), Louis Mauer - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
SV Fortuna Müllekoven: Maurice Wittich, Jan Pellkofer, Yannick Vomfell, Zakariae Bourassi (69. Nikolas Klemm), Alessandro Ciocca (69. Moritz Zschau), Enrico Zaulich, Marco Nolden, Besmir Simnica (90. Tim Neuß), Marlon Zschau, Daniel Verstrepen, Fabio Klose (83. Baris Cam) - Trainer: Ahmet Cansiz
Schiedsrichter: Virgilia Schmitz - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Besmir Simnica (21.), 0:2 Besmir Simnica (38.), 1:2 Fabian Retter (45.+3), 2:2 Simon Schultz (56.), 3:2 Fabian Retter (86.), 4:2 Mattis Feldmann (89.), 5:2 Niklas Schröer (90.+4)
Türkischer FC Inter Troisdorf – 1. FC Niederkassel II 2:6
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Konstantinos Karkalis, Liviu-Ionut Georgescu, Mahmut Can Yildiz, David Adotevi, Alp-Eren Dogan (71. Shah Fahad Momand), Burak Kir, Selam Mese (66. Emre Cinar), Sinan Nadaroglu, Deni Dapo, Mihaita Georgian Stefan - Trainer: Abdulwahab Albira
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris (46. Louis Müßner), Felix Schäven, Mika Ullrich, Luis Borges Ferreira, Jonas Gerhold (60. Utkan Yenisen), Berkay Dogu (85. Siyamend Yüksel), Luk Yegen (62. Mika Schmalbach), Elion Stojkaj (46. Levent Sahin), Dennis Paul, Jannes Heuser - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Schiedsrichter: Andreas Penner
Tore: 0:1 Jonas Gerhold (12.), 0:2 Berkay Dogu (21.), 1:2 Selam Mese (36.), 2:2 Burak Kir (45.), 2:3 Dennis Paul (56.), 2:4 Jannes Heuser (63.), 2:5 Dennis Paul (78.), 2:6 Jannes Heuser (90.+4)
