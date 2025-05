21 Tore: Alles geboten am Donnerstag in der KK West-Relegation

Gratulation an die SpVgg Weltenburg, den TV Aiglsbach II, die SG Hainsbach/Feldkirchen und die SG Johannesbrunn-Binabiburg II! Diese Teams haben sich das Kreisklassen-Ticket im Kreis West am Donnerstagabend gesichert. Denn: Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2025/26 qualifiziert. Die Verlierer spielen einen oder maximal zwei weitere freie Plätze aus.

Gratulation an die SpVgg Weltenburg zum Aufstieg in die Kreisklasse! Vor 742 Zuschauern setzten sich die Kloster-Kicker von der Donau mit 4:2 gegen den TSV Abensberg II durch. Dabei sah es für die Abensberger nach der frühen Führung zunächst gut aus, doch binnen acht Minuten drehte Weltenburg ein 0:1 in ein 3:1. Letztlich der Knackpunkt. Abensberg trifft nun am Sonntag auf den TSV Herrngiersdorf.

Einen Krimi bekamen die 632 Zuschauer in Hofkirchen zu sehen. Lange Zeit sah es danach aus, als könnte der SV Wörth/Isar den Aufstieg feiern, doch kurz vor Schluss glich die SG Hainsbach/Feldkirchen doch noch aus. Und in der Verlängerung drehte die Truppe aus dem Landkreis Straubing-Bogen dann die Partie zu ihren Gunsten und darf den Klassenerhalt feiern. Wörth trifft damit am Sonntag auf den FC Wallersdorf.



Der TV Aiglsbach II hat den Klassenerhalt geschafft! Am Ende setzte sich der TVA souverän und hochverdient vor 360 Zuschauern in Schmatzhausen durch. Der SSV Landshut-Schönbrunn bekommt nun am Sonntag eine zweite Chance und trifft im Derby auf den ETSV Landshut 09. Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:



Sieben Tore, drei Platzverweise, Verlängerung - die 750 Fans in Dietfurt bekamen so ziemlich alles geboten. Nach 90 Minuten war noch kein Sieger gefunden - 1:1. In der Verlängerung bewies dann die SG Johannesbrunn-Binabiburg II den längeren Atem und darf den Klassenerhalt feiern. Mitterskirchen kreuzt am Sonntag mit der SG Stubenberg/Simbach die Klingen.