21. Spieltag Kreisliga B6: SV Bondorf - TSV Grafenau Verlinkte Inhalte TSV Grafenau TSV Grafenau II

SV Bondorf I – TSV Grafenau I 6:1 Trotz des ernüchternden Ergebnisses zeigte unser TSV in Bondorf über weite Strecken eine engagierte Leistung, die am Ende leider nicht belohnt wurde. Der Auftakt gehörte klar dem TSV: Mit mutigem Spiel und klarem Plan erzielte Tobias Schnattinger in der 16. Minute das verdiente 0:1. Bondorf tat sich zunächst schwer, doch zwei schnelle Gegentore (26. und 29. Minute) brachten die Heimelf auf die Siegerstraße.

Mit viel Einsatz und dem klaren Ziel vor Augen, das Spiel zu drehen, ging der TSV in die zweite Halbzeit. Doch direkt nach Wiederanpfiff traf Bondorf zum 3:1 – ein früher Rückschlag, der Wirkung zeigte. In der Schlussphase nutzte Bondorf die sich bietenden Räume und schraubte das Ergebnis mit späten Treffern unnötig in die Höhe. Ein Ergebnis, das den Spielverlauf deutlich zu hart widerspiegelt. Jetzt gilt es, den Fokus auf das kommende Spiel zu legen – mit dem klaren Ziel, wieder zu punkten. Danke an alle mitgereisten Fans für eure Unterstützung bei schwierigen Bedingungen!