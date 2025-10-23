2:1-Sieg im Nachholspiel: LSK revanchiert sich beim Ex-Widersacher

Für eine besondere Atmosphäre sorgte schon das Stadion am Berliner Ring, dessen Fassungsvermögen von 9.000 Plätzen zumindest von 634 Zuschauer*innen abgedeckt wurde. Mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen fand der LSK deutlich besser in die Partie und ging nach einigen guten Möglichkeiten folgerichtig in Führung. Nach einem Angriff über die rechte Außenbahn verwertete Bo Weishaupt eine Hereingabe von Leon Perera zum 1:0 (23.).

Anschließend blieben die Gäste tonangebend und legte noch vor der Pause nach: Torjäger Malte Meyer traf nach vier torlosen Partien aus kurzer Distanz zum 2:0-Halbzeitstand (43.). Nach dem Seitenwechsel übernahmen dann Reiterstädter mehr das Kommando und bekamen durch den Anschlusstreffer von Bastian Reiners schnell Rückenwind (57.). Während der LSK seine Möglichkeiten zum Matchball ungenutzt ließ, musste die Defensive bis zum Schlusspfiff durch Referee Maximilian Nie-Hoegen halten, der dann die finale Erleichterung brachte.

Mit dem Dreier distanzieren sich die Lüneburger auf vier Zähler vom FCV und erobern vorerst den achten Platz. In der standesgemäß ausgeglichenen Oberliga zählt aber jeder Punkt, um am Ende über dem Strich zu stehen. Der Aufsteiger kann es sich daher auch nicht erlauben, sich am Sonntag beim Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder zurückzulehnen. Insgesamt befindet sich die Mannschaft von Tarek Gibbah aber auf einem guten Weg.