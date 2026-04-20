2:1-Sieg: FCA Unterbruck dreht Spiel gegen Moosburg

Kampf um Ballbesitz und Feldvorteile: Die FCA-Fußballerinnen – hier muss sich Emilia Suplicka (rot) gegen mehrere FCM-Spielerinnen behaupten – wollten den Sieg mehr. – Foto: Lehmann

Die Keeperin gab zu, dass der Ball im Tor war. Der FCA Unterbruck schlug in der Schlussphase zurück und gewann verdient.

Dieses Kreisliga-Derby war an Spannung kaum zu überbieten: Die Fußballerinnen des FCA Unterbruck und des FC Moosburg lieferten sich lange ein Duell auf Augenhöhe – und das inklusive einer tollen Fairplay-Aktion.

FCA Unterbruck – FC Moosburg 2:1 (0:0). In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie zwischen dem Tabellenvierten und dem Ligazweiten. „Wir waren einen Tick besser, zwingende Chancen gab es aber auf beiden Seiten nicht“, berichtete FCM-Trainerin Annika Lindhorst. In der zweiten Hälfte nahm das Spiel dann Fahrt auf. Nele Mezger erzielte per Bogenlampe das 1:0 für Moosburg (61.). FCA-Keeperin Hannah Schäfer konnte den Schuss zwar abfälschen – der Ball war aber wohl dennoch hinter der Linie. Da der Schiedsrichter das jedoch nicht zweifelsfrei entscheiden konnte, fragte er bei Schäfer nach. „Sie hat zugegeben, dass der Ball im Tor war. Das war eine klasse Aktion“, lobte Lindhorst.

In der Folge drehten die Bruckerinnen auf. „Wir haben uns in der gegnerischen Hälfte festgesetzt“, sagte FCA-Trainer Rudolf Greiner. Nach einer Flanke stand Franziska Schmid frei am langen Pfosten und schob eiskalt zum 1:1 ein (71.). Und auch nach dem Ausgleich machte der FCA weiter Druck. „Man hat gemerkt, dass wir mit dem Unentschieden noch nicht zufrieden sind“, so Greiner. In der 86. Minute war es dann Goalgetterin Lena Zaindl, die nach einem Steckpass zum 2:1 traf. „Wir haben nach dem Führungstor leider das Fußballspielen eingestellt“, ärgerte sich Lindhorst.

Für den FCA heißt es nun: Nach dem Derby ist vor dem Derby. Am Samstag (13 Uhr) gastiert die Elf bei Freising United. Für die Moosburgerinnen geht es schon am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr weiter: Im Nachholspiel empfangen sie die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten.

SG DJK Ingolstadt/Wettstetten – SG Freising United 3:1 (2:0). Ein „eigentlich richtig gutes Auswärtsspiel“ bescheinigte Freisings Trainer Christoph Bosch seiner Mannschaft. Doch erneut fehlte die Effizienz. „Zur Halbzeit hätten wir mit zwei oder drei Toren führen müssen“, berichtete er. Da die Freisingerinnen aber hochkarätige Chancen liegen ließen, kam es, wie es in solchen Spielen oftmals kommt: Durch zwei Unachtsamkeiten in der Defensive gingen sie mit einem 0:2-Rückstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild: Der Tabellenneunte machte Druck, blieb vor dem gegnerischen Kasten aber zu harmlos und kassierte das 0:3. Als „Ironie des Schicksals“ bezeichnete Bosch die Tatsache, dass das 1:3 per Eigentor fiel. Denn: „Anders hätten wir den Ball heute nicht über die Linie gebracht.“ Tore: 1:0 Tanja Pongratz (20.), 2:0/3:0 Ronja Schmatz (38./61.), 3:1 Louisa Maurer (85./ET).