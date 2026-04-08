2:1 - SCL gewinnt beim OSC

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück gewann der SC Lüstringen durch einen Treffer von Cemre Yesilyaprak in der Nachspielzeit mit 2:1, nachdem Abedlgarder Elzawas die Gäste vor der Pause in Führung brachte und Mustafa Aslantas in der 80. Minute der Ausgleich für den OSC gelang.

"Gemeinsam mit meinem Trainerkollegen Gentrit wussten wir aus der eigenen Vergangenheit beim OSC, welche Hitzigkeit auf dem kleinen Kunstrasenplatz entstehen kann. Entsprechend war es unser Ziel, von Beginn an inhaltlich so aufzutreten, wie wir es als Mannschaft in unseren Prinzipien erarbeitet haben. Das ist uns über weite Strecken mit der passenden Leidenschaft gut gelungen. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend emotional, umso erfreulicher ist es, dass meine Mannschaft diesen Kampf angenommen und am Ende auf ihre Seite gezogen hat. Abschließend möchte ich meinem geschätzten Trainerkollegen Derek Cooper alles Gute für seine Auszeit wünschen. Ich schätze ihn menschlich sehr. Die Duelle werden mir definitiv fehlen,“ lautet das Statement von Can Özalp (SCL).