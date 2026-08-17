21 Neuzugänge: Feldmoching wagt radikalen Umbruch Bayernliga-Erfahrung für den Kreisligisten von Luca Hayden · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

Trim Osmani (li.) und Robert Leidenberger (re.) wollen Feldmoching zurück in die Spur bringen. – Foto: EO und Jenni Maul

Nach zwei Abstiegen will die SpVgg Feldmoching neu angreifen: 21 Neuzugänge und ein klarer Plan sollen den Neustart ermöglichen.

Juni 2023: Ein 2:2-Unentschieden im Rückspiel der Relegation gegen den SV Mering reichte der SpVgg Feldmoching, um nach vielen Jahren in der Bezirksliga den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Ein großer Erfolg für den gesamten Verein – doch danach ging es für die Münchner steil bergab. Nur ein Jahr später folgte der direkte Abstieg aus der Landesliga, eine Saison später verabschiedete sich Feldmoching auch aus der Bezirksliga. Vergangene Saison drohte sogar der dritte Abstieg in Folge. Im April übernahm Trim Osmani die Mannschaft und schaffte mit ihr rund zwei Monate später in der Relegation den Klassenerhalt. Für Osmani war es dabei die erste Station als Trainer im Herrenbereich. Nun steht der 32-Jährige vor einer weitaus größeren Aufgabe: Nach dem Absturz in die Kreisliga soll bei der SpVgg Feldmoching ein kompletter Neustart gelingen. 21 Neuzugänge sollen dabei in der einzigartigen Kreisliga-Saison helfen.

Osmani rettete Feldmoching vor dem nächsten Abstieg – und wagt nun den kompletten Neustart „Die Mannschaft war motiviert, auf jeden Fall, nur die Breite vom Kader war nicht gegeben im letzten Jahr“, sagt Osmani im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Die Folge: „Deshalb waren wir dann auch gezwungen, viele neue Spieler zu holen und einen kompletten Neuanfang zu gestalten.“ Von der Mannschaft der vergangenen Saison sind lediglich neun Spieler geblieben. Die Transferstrategie folgt dabei einem klaren Plan. Einige der Neuzugänge kennt Osmani noch aus seiner Zeit im Nachwuchsbereich und hat sie selbst trainiert. Entsprechend groß ist sein Vertrauen in die jungen Akteure. Unterstützung erhält Osmani dabei von Robert Leidenberger, der als spielender Co-Trainer mitwirkt und die Strukturen des Vereins kennt.