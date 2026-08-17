21 Neuzugänge: Feldmoching wagt radikalen Umbruch

Nach zwei Abstiegen will die SpVgg Feldmoching neu angreifen: 21 Neuzugänge und ein klarer Plan sollen den Neustart ermöglichen.
Juni 2023: Ein 2:2-Unentschieden im Rückspiel der Relegation gegen den SV Mering reichte der SpVgg Feldmoching, um nach vielen Jahren in der Bezirksliga den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Ein großer Erfolg für den gesamten Verein – doch danach ging es für die Münchner steil bergab. Nur ein Jahr später folgte der direkte Abstieg aus der Landesliga, eine Saison später verabschiedete sich Feldmoching auch aus der Bezirksliga.
Vergangene Saison drohte sogar der dritte Abstieg in Folge. Im April übernahm Trim Osmani die Mannschaft und schaffte mit ihr rund zwei Monate später in der Relegation den Klassenerhalt. Für Osmani war es dabei die erste Station als Trainer im Herrenbereich. Nun steht der 32-Jährige vor einer weitaus größeren Aufgabe: Nach dem Absturz in die Kreisliga soll bei der SpVgg Feldmoching ein kompletter Neustart gelingen. 21 Neuzugänge sollen dabei in der einzigartigen Kreisliga-Saison helfen.
„Die Mannschaft war motiviert, auf jeden Fall, nur die Breite vom Kader war nicht gegeben im letzten Jahr“, sagt Osmani im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Die Folge: „Deshalb waren wir dann auch gezwungen, viele neue Spieler zu holen und einen kompletten Neuanfang zu gestalten.“ Von der Mannschaft der vergangenen Saison sind lediglich neun Spieler geblieben.
Die Transferstrategie folgt dabei einem klaren Plan. Einige der Neuzugänge kennt Osmani noch aus seiner Zeit im Nachwuchsbereich und hat sie selbst trainiert. Entsprechend groß ist sein Vertrauen in die jungen Akteure. Unterstützung erhält Osmani dabei von Robert Leidenberger, der als spielender Co-Trainer mitwirkt und die Strukturen des Vereins kennt.
Das Ziel ist auf jeden Fall, Feldmoching langfristig wieder stabiler zu machen, eine Spielidee zu entwickeln und nächstes Jahr dann auch oben anzugreifen.
Trim Osmani über die langfristigen Ziele mit der SpVgg Feldmoching
Für Erfahrung soll unter anderem Königstransfer Marcello Ljubicic sorgen. Der von Türkgücü München gekommene Bayernliga-Spieler ist der wohl prominenteste Neuzugang und soll die vielen jungen Spieler mitziehen. „Der wird auf jeden Fall sehr wichtig“, sagt Osmani. Ljubicic könne „trotz seines Alters auch die Jungen pushen und ihnen das Vertrauen und die Erfahrung mitgeben“.
Trotz des großen Umbruchs stapelt Osmani bei der Zielsetzung bewusst tief. „Ziel ist ganz klar Klassenerhalt und Stabilisierung“, stellt der Trainer klar. Viele Spieler stehen noch am Anfang ihrer Herrenlaufbahn, weshalb die neue Mannschaft zunächst zusammenwachsen und sich in der Kreisliga etablieren soll.
Langfristig soll es für Feldmoching aber wieder nach oben gehen. Die jungen Spieler sollen an den Verein gebunden und die „DNA-Feldmoching“ vermittelt bekommen. Auch Osmani selbst möchte seine erste Herrenstation als Trainer nachhaltig prägen: „Das Ziel ist auf jeden Fall, Feldmoching langfristig wieder stabiler zu machen, eine Spielidee zu entwickeln und nächstes Jahr dann auch oben anzugreifen.“ Nach dem Absturz der vergangenen Jahre soll in Feldmoching also nicht nur ein neuer Kader entstehen, sondern eine Mannschaft mit einer klaren Idee.