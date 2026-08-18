21 neue Gesichter beim SV Gottenheim

v. l.: Francois-Xavier Bohn (Co-Trainer), Sven Ambs (sportlicher Leiter), Tim Hopp, Pablo Steiert, Elias Maihoff, Hermann Wagner, Kim Schmidt, Rahman Tajik, Niklas Kümmerle, Hannes Kieber (sportlicher Leiter), Niklas Saier (sportlicher Leiter), Peter Burgert (Torwarttrainer), Bujar Gashi (Trainer)

Für richtig viel Vereinstreue steht Tim Hopp. Er kommt aus der eigenen Jugend und half schon im letzten halben Jahr als A-Jugendspieler immer wieder aus, dabei übernahm er auf der Sechs direkt Verantwortung. Genau dort ist er auch zu Hause, kann aber ebenso in der Abwehr spielen. Zweikampfstark, laufstark, kommunikativ, ein echter Stratege mit gutem Überblick und durch und durch Teamplayer: Tim Hopp spielt schon sein ganzes Leben Fußball in Gottenheim.

Beim SV Gottenheim hat sich in der Sommerpause einiges getan. Insgesamt 21 Neuzugänge verstärken die erste und zweite Mannschaft, ein Teil davon kam bereits im Laufe der vergangenen Saison 2025/26 dazu, der Großteil wurde im Sommer für die kommende Spielzeit 2026/27 verpflichtet. Zeit, alle einmal vorzustellen.

Als neue Nummer eins zwischen den Pfosten steht künftig Björn Fante, der von der SG Kenzingen/Bombach kommt. Aufgrund seiner Statur macht er in Eins-gegen-eins-Situationen gegen Stürmer großen Eindruck, bringt viel Erfahrung mit und soll der Defensive mit seiner Sicherheit Stabilität verleihen.

Mit Pablo Steiert kommt jede Menge Erfahrung dazu. Der Neuzugang aus Holzhausen war dort über viele Jahre Kapitän und hat konstant seine Qualität unter Beweis gestellt. In der Offensive ist er flexibel einsetzbar, sehr torgefährlich, hat aber auch ein gutes Auge für den Mitspieler, dazu technisch stark und abschlussstark.

Ebenfalls für die Defensive verpflichtet wurde Kevin Hauck. Der Innenverteidiger ist kommunikativ und zweikampfstark, kommt vom SC Holzhausen, wohnt aber selbst in Gottenheim. Mit seiner Erfahrung soll er der Defensive Sicherheit geben.

Nach einer Fußballpause greift Raffaele Sanso wieder an, und das an prominenter Stelle. Auf der Zehnerposition hat er seine Qualität schon in der Vergangenheit beim SV Gottenheim unter Beweis gestellt. Technisch stark und mit gutem Auge für den Mitspieler soll er in der Offensive für Ideen sorgen.

Gleich zwei Brüder verstärken das Mittelfeld: David und Lucas Breda kommen beide vom SC Holzhausen und sind in der Offensive zu Hause. Beide sind technisch gut am Ball und haben einen guten Abschluss.

Zwischen den Pfosten verstärkt zudem Justin Buhl den Kader. Der Torwart kam im Laufe der Rückrunde dazu, ist stark auf der Linie und im Eins-gegen-eins und sicherte in der Rückrunde für die zweite Mannschaft bereits den ein oder anderen Punkt.

Neue Gesichter für die zweite Mannschaft

Ein echtes Comeback feiert Alessandro Geng. Der junge Gottenheimer spielte hier schon in der Jugend, wechselte dann in die Jugend der JFV Tuniberg und ist nun frisch aus der Jugend heraus zurück in sein Heimatdorf gewechselt. Mit seinem feinen linken Fuß und starker Technik ist er im Mittelfeld vor allem auf der Außenbahn, aber auch im Zentrum einsetzbar, und ist bereits im ersten Testspiel richtig positiv aufgefallen.

Doppelt verstärkt wird die Mannschaft zudem durch die Brüder Danny und Marino Günther, die beide vom SC Eichstetten kommen. Danny ist auf der Sechs oder in der Innenverteidigung zu Hause und bringt Erfahrung, gute Technik, Ruhe am Ball und Zweikampfstärke mit. Marino ist vom Spielertyp sehr ähnlich und bringt ebenfalls jede Menge Erfahrung mit, beide sollen der Mannschaft Sicherheit geben.

Mit Elias Maihoff kommt ein Stürmer von Eintracht Freiburg II, der im Winter zusätzlich das Traineramt bei der ersten Frauenmannschaft übernommen hat, gleichzeitig aber auch weiter selbst kicken wollte. Er hat einen guten Fuß und gute Schusstechnik und traf in der Rückrunde bereits für den Verein.

Kim Schmidt kam im Winter von FC 48 Steinhofen zum SV Gottenheim, weil er nach Gottenheim gezogen ist. In der Rückrunde machte er bei der zweiten Mannschaft bereits einige Spiele und fiel dabei durch Ruhe am Ball, Zweikampfstärke, gutes Stellungsspiel und gute Kommandos auf dem Platz auf.

Auch Marc Jansen bringt einiges an Erfahrung mit. Der Neuzugang spielte früher in NRW bereits in höheren Ligen, ist im Zentrum variabel einsetzbar, offensiv wie defensiv, und überzeugt mit super Abschluss, viel Entschlossenheit in seinen Aktionen sowie guter Technik und Übersicht.

Eine besondere Geschichte steckt hinter Niklas Kümmerle. Der Gottenheimer, der auf der Außenbahn sowohl offensiv als auch defensiv zu Hause ist, kehrt nach längerer Fußballpause zurück und ist zudem der Sohn von Vereinslegende Christian Weber.

Zurück nach einer Pause und gleich mit einem gefährlichen Fuß im Gepäck kommt Severin Reiser. Der Stürmer, der schon früher für den SV Gottenheim gespielt hat, verfügt über einen wahnsinnigen linken Hammer, vor dem sich jeder Torwart fürchten muss.

Auf der Außenbahn oder im Sturm setzt der Verein künftig auch auf Rahman Tajik, der ebenfalls nach einer Fußballpause wieder durchstartet, schnell und technisch gut.

Aus der eigenen Jugend kommt Paul Schäfer, der in der Defensive flexibel einsetzbar und vor allem sehr zweikampfstark und kompromisslos ist.

Auf der Außenbahn zu Hause ist außerdem Richard Simcso, der im Laufe der vergangenen Saison dazustieß, ebenso wie Mittelfeldspieler Serkan Güclü.

Aus der A-Jugend rückt zudem Flügelspieler Fettah Aribas in den Kader der zweiten Mannschaft auf.

Aus dem älteren A-Jugend-Jahrgang werden außerdem Hermann Wagner, Mallory Templet, Gabriel Kraatz und David Maurer nach und nach bei uns herangeführt.

Mit diesen 21 Neuzugängen ist der SV Gottenheim bestens für die kommende Saison gerüstet. Herzlich willkommen an alle und viel Erfolg im neuen Trikot!