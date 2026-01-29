21-Jähriger vom SC Waldgirmes: „Ich musste einfach mal raus“

Erst mal raus: Max Behnen von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes startet im Sommer eine Fahrradtour, die ihn bis nach Rom und vor das Kolosseum führt. © Max Behnen

Lahnau-Waldgirmes. Leicht fällt es Max Behnen nicht, wenn er über die vergangenen Monate spricht. Über seine Auszeit vom Fußball, seinen „Ausbruch“ aus Mittelhessen und irgendwie auch sein großes Abenteuer. Ruhig und bedacht erzählt der 21-Jähriger Kicker des SC Waldgirmes, dass seine Pause „persönliche, familiäre Gründe“, hatte. „In dem Moment“, blickt er zurück, „stand Fußball für mich nicht an erster Stelle. Ich musste einfach mal rauskommen, brauchte ein Break. Die Zeit habe ich genutzt, um viel zu reisen. Denn hier war mir alles zu viel.“