Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
21-Jähriger vom SC Waldgirmes: „Ich musste einfach mal raus“
Teaser HL: +++ Über ein halbes Jahr hat Max Behnen beim Fußball-Hessenligisten pausiert. Nicht ganz freiwillig, aber durchaus bewusst. Was das mit ihm gemacht hat und wie er sich jetzt fühlt +++
Lahnau-Waldgirmes. Leicht fällt es Max Behnen nicht, wenn er über die vergangenen Monate spricht. Über seine Auszeit vom Fußball, seinen „Ausbruch“ aus Mittelhessen und irgendwie auch sein großes Abenteuer. Ruhig und bedacht erzählt der 21-Jähriger Kicker des SC Waldgirmes, dass seine Pause „persönliche, familiäre Gründe“, hatte. „In dem Moment“, blickt er zurück, „stand Fußball für mich nicht an erster Stelle. Ich musste einfach mal rauskommen, brauchte ein Break. Die Zeit habe ich genutzt, um viel zu reisen. Denn hier war mir alles zu viel.“