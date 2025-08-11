2:1 in Rellinghausen – TuRU kämpft sich in die 2. Runde

Der Start in das neue Pflichtspieljahr ist schon einmal geglückt. TuRU 80 hat die zweite Runde um den Niederrheinpokal erreicht. Im Duell zweier Landesligisten setzte sich die Mannschaft von Francisco Carrasco beim ESC Rellinghausen mit 2:1 durch und darf nun für die nächste Runde auf ein „großes Los“ hoffen.

Für TuRUs Trainer war das Weiterkommen hochverdient. „Wir haben zwar etwas Zeit gebraucht, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Aber mit Blick auf die Chancen, die wir hatten, geht der Sieg total in Ordnung“, konstatierte Carrasco nach Spielschluss. Der Spanier hatte seiner Elf zunächst eine etwas defensivere, taktische Grundausrichtung mit auf den Weg gegeben, auch aus Respekt vor Rellinghausens Torjäger Berkan Eken. „Er hat in der letzten Saison 30 Tore geschossen. Da wollten wir erst einmal schauen, was der Gegner so anzubieten hat“, erklärte Carrasco.

Berken allerdings saß bei Anpfiff zunächst nur auf der Bank. Auf der anderen Seite ließ Francisco Carrasco seine beiden „Knipser“ auf einmal von der Leine. Und das Experiment mit Sahin Ayas und Neuzugang Max Stellmach in vorderster Front ging in den Augen des Übungsleiters voll auf. „Die beiden haben schon prächtig miteinander harmoniert“, meinte Carrasco.

Und nach exakt einer Stunde durfte der blau-weiße Gäste-Tross dann auch endlich jubeln. Nach einer Ecke von Ayas war Mohamed Darwish per Kopf zum 1:0 zur Stelle (60.). Entschieden war die Partie damit natürlich noch lange nicht, zumal die Begleitumstände auch nicht unbedingt für die TuRU sprachen. Denn Alternativen auf der Bank waren an diesem Nachmittag dünn gesät.

Trotz hoher Temperaturen musste Carrasco seine Startelf bis auf Melva Luzalunga durchspielen lassen. Und die letzten Minuten agierte die TuRU dann auch nur noch zu Zehnt, weil sich Mittelfeldspieler Amin Saouti „Gelb-Rot“ einhandelte (89.). „Er hat sich in der Situation voll in den Dienst der Mannschaft gestellt“, wollte der Coach nicht den Stab über den 19-Jährigen brechen.

Auch mit einem Akteur weniger hielt TuRUs Defensive um die routinierten Daniel Rey und Joshua Sumbunu dicht, während vorne noch einmal das neue Angriffsduo zündete. Auf Vorarbeit von Stellmach erhöhte Sahin Ayas in der Nachspielzeit auf 2:0. Die Freude darüber war groß, wurde den Gästen aber beinahe noch zum Verhängnis. Denn der Jubel war noch nicht ganz abgeebbt, da hieß es plötzlich nur noch 1:2.

„Das war das einzig Ärgerliche an diesem Spiel, dass wir uns noch ein Gegentor fangen“, bilanzierte Carrsco, der ob des Schönheitsfehlers aber nicht zu hart mit seinen Mannen ins Gericht gehen wollte. „Das ist in Anbetracht der sehr guten Mannschaftsleistung wirklich Klagen auf hohem Niveau von mir.“