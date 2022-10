2:1 in Kaisersbach - Kevin Berg lässt Aramäer Heilbronn jubeln Knappes Ergebnis im Spiel der Landesliga.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Kaisersbach entwickelte sich von Anfang an ein schnelles intensives Spiel, welches hin und her ging. In der 10.Spielminute stand Jermaine Wesley nach einem Abpraller (Schuß von Robert Grau) goldrichtig und brachte die Heilbronner mit 0:1 in Führung. in der 21.Minute prüfte Robert Grau Kaisersbachs Torhüter Walter Duschek erneut mit einem guten Schuß aus etwa 20 Metern. Duschek parierte stark.Wenig später scheiterte nach einer starken Hereingabe von Isa Gökmen Christopher Önverdi per Kopf ebenfalls an Duschek. In der 30.Minute klärte Kaisersbachs Verteidiger einen gefährlichen Schuß von Wesley auf der Linie. Auch die Hausherren erarbeiteten sich schöne Chancen, scheiterten jedoch an Aramäer-Schlußmann Philipp Föll. Kurz vor dem Halbzeitpfiff tauchte nach schönem Zuspiel von Robin Binder erneut Christopher Önverdi gefährlich vor dem Kaisersbacher Tor auf. Duschek behielt erneut die Oberhand.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel noch intensiver und geprägt von hart jedoch fair geführten Zweikämpfen. In der 55.Minute zielte Kaisersbachs Kennedy Parangua Marques knapp rechts am Tor vorbei. In der 62.Minute klärte Kaisersbach dieses mal in Person von Timo Walter erneut auf der Linie. In der 65.Minute brachte sich Önverdi erneut sehr gefährlich mit einem Kopfball in Szene. Der Ball ging knapp am Tor vorbei. Marques kam immer wieder gefährlich auf das Heilbronner Tor, scheiterte jedoch an Föll und der Heilbronner Abwehr. In der 71.Minute gelang es jedoch Philipp Kees mit einem wuchtigen Schuß Föll zu überwinden und den Ausgleich für die Hausherren zu erzielen . Es folgten aussichtsreiche Chancen für Kaisersbachs Jan Nübel (75.) und Heilbronns Robert Grau (82.) ohne Torerfolg. Als sich die meisten schon auf ein Remis einstellten gelang Heilbronn der LuckyPunch.Ein von Kreismir Strangar getretener Freistoß fand in Kevin Berg einen Abnehmer, welcher die Aramäer in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten 2:1-Sieg schoß.

