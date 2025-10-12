2:1 in Frintrop: KFC Uerdingen rettet knappen Vorsprung über die Zeit

Zum Duell der punktgleichen Teams trat der KFC Uerdingen bei der DJK Adler Union Frintrop an. Die Partie in der Oberliga Niederrhein endete mit einem 2:1-Sieg für den KFC. Nach einer dominanten ersten Hälfte gab Uerdingen den Hausherren nach dem Seitenwechsel mehr Raum. Das sorgte für unnötige Spannung, letztlich brachten die Grotenburg-Kicker den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Mit viel Wucht startete der KFC in die Begegnung und setzte die Hausherren schon früh in der eigenen Hälfte unter Druck. So kam es auch bereits nach zwölf Spielminuten zum 1:0 für die Gäste. Auf der rechten Seite wurde Alexander Lipinski auf die Reise geschickt. Mit dem Ball am Fuß hatte er nur noch Unions Keeper vor sich, den er überwinden konnte. Mit der Führung im Rücken wurde Uerdingen im Spielaufbau noch sicherer und drängte gleich auf den zweiten Treffer.

Gerade einmal acht Minuten später durfte der zahlreich angereiste Gästeanhang erneut jubeln. Nach Steckpass auf Noel-Etienne Reck drehte der sich einmal um die eigene Achse, um dann völlig frei auf Justin Kirstein zuzulaufen. Sicher vollstreckte er zum 2:0 (20.). Kurz darauf vergab Yasin-Cemal Kaya nach Reck-Flanke die Großchance zur Vorentscheidung. Der KFC hielt den Druck hoch, Frintrop konnte sich kaum befreien. Kirstein bewahrte die Gastgeber bis zur Pause vor einem höheren Rückstand, als er einen satten Schuss von Lipinski parierte (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff kamen auch die Adler-Träger zur ersten nennenswerten Offensivaktion. Nach einem hohen Ball in den Strafraum rutsche Timo Dapprich nur um Haaresbreite am Anschlusstreffer vorbei (44.).

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel wehte ein neuer Hauch von Hoffnung durch das Stadion. Nach einer Ecke stand Koffi Jason Togbedji am zweiten Pfosten komplett frei und nickte zum 1:2 ein (47.). Fortan war es ein nahezu ausgeglichenes Duell, in dem beide Seiten Chancen für sich verbuchen konnte. Mohamed Benslaiman konnte von der Frintroper Defensive in letzter Sekunde noch abgedrängt und sein Schuss zur Ecke geblockt werden (64.), auf der Gegenseite war ein Verteidiger kurz vor Yannik Reiners am Ball und konnte so eine Großchance entschärfen (67.).

Den Ausgleich auf dem Fuß hatte Nils van den Woldenberg, der allerdings eine gute Hereingabe nicht komplett kontrollieren und über die Linie drücken konnte (71.) Uerdingen zog sich im weiteren Verlauf immer weiter zurück und überließ der DJK noch mehr Räume. Viel Gewusel gab es kurz darauf im Strafraum des KFC. Letztlich kam Tim Boenisch an der Strafraumkante an den Ball, platzierte den aber deutlich über den Querbalken (78.). In der Schlussphase wurde der KFC noch einmal besser und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. In der Nachspielzeit hätte das 3:1 fallen müssen, als drei Krefelder auf Kirstein zumarschierten, der aber mit einer starken Parade seinen Verein im Spiel hielt. Zuvor vergaben Reiners (90.+3) und Dapprich (90.+5) Großchancen für Frintrop.

Vor dem anstehenden Pokalduell gegen den MSV Duisburg am Mittwoch (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) hat sich der KFC nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Nach starker Anfangsphase ließen die Krefelder stark nach und konnten sich am Ende mehr als glücklich schätzen, die drei Punkte mit in die Grotenburg genommen zu haben.