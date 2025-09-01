2:1 Heimniederlage für Vorwärts Spoho

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen. In der 13. Minute brachte Bielefeld die Gäste nach einem schnellen Angriff in Führung. Doch Spoho reagierte prompt: Nach einer präzisen Ecke stieg Madlen Behrends in der 28. Minute am höchsten und köpfte wuchtig zum 1:1-Ausgleich ein.



Nach der Pause kam zunächst Bielefeld besser aus der Kabine, bevor Spoho das Spiel zunehmend an sich riss. Die Gastgeberinnen erspielten sich mehrere gute Chancen – und wurden dabei um einen möglichen Elfmeter gebracht, als die Schiedsrichterin ein klares Foul im Strafraum nicht ahndete.



In der 81. Minute traf Arminia dann aus der Distanz sehenswert zum 2:1. Spoho warf in der Schlussphase alles nach vorne, traf noch Latte und Pfosten, konnte den verdienten Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.



Trotz der Niederlage zeigte Vorwärts Spoho eine starke Teamleistung und ließ spielerisch aufhorchen. Ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen, doch die kämpferische Einstellung und die Offensivpower machen Lust auf die kommenden Partien.

Gruber - Kremer, Lorbach, Vinken (86. Hoppe), Sabbatino - Dohmann (63. Schanze), Rackow, Schlee - Meyer (63. Prößl), Linden, Behrends (89. Homann)