2:1-Heimerfolg: FC Eddersheim gewinnt in der Hitze gegen Alzenau

Grund zur Freude: Der FC Eddersheim steht nach vier Spielen bei acht Punkten. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Eddersheim. Der FC Eddersheim bleibt weiterhin ungeschlagen in der Hessenliga. Die Staustufenelf konnte das Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau mit 2:1 für sich entscheiden steht nun bei acht Punkten nach vier Spielen. Trainer Carsten Weber hat ein ausgeglichenes Spiel gesehen und lobt die Neuzugänge.

Die Witterungsbedingungen war beiden Teams anzumerken, wie Weber erklärt: "Es war kein hohes Spieltempo, was auch der Hitze geschuldet war. Dementsprechend gab es auf beiden Seiten wenig Möglichkeiten." Dem FCE gelang es zu Beginn nicht, das Mittelfeld in das Spiel einzubinden und sich Strafraumszenen herauszuspielen. Symptomatisch ist Eddersheim dann nach einem Standard in Fürung gegangen. Maximilian Thomasberger köpfte eine Ecke von Aret Demir in die Maschen (26.).

Doch auch Alzenau nutze einen Eckstoß zum Torerfolg und konnte in Person von Marcel Andreas Wilke zum 1:1 ausgleichen (34.). "Der Treffer fällt etwas unglücklich, weil wir den Ball am ersten Pfosten verlängern und scharf machen", ärgert sich Weber. "Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt aber nicht unverdient", gesteht er ein. Kurz vor der Pause verpasste Thomasberger den nächsten Treffer, als er sich mit Leon Raitz durch die Alzenauer Defensive spielte, aber an Torwart Alessio Samarelli scheiterte.

"Klassisches Unentschieden-Spiel"

Nach dem Seitenwechsel sah Weber eine griffige Alzenauer Mannschaft, die dem FCE keinen Raum ließ. "Wir hatten in dieser Phase keine Kontrolle im Spiel. Alzenau war präsent, aber nicht wirklich zwingend", erklärt Weber. Mit unter anderem Angel Arthee brachte Eddersheim frische Beine von der Bank und änderte die Struktur im Mittelfeld.

In der 75. Minute war es dann Arthee, der die Staustufenelf in Führung brachte. Einen Tiefenball in den Strafraum legte Nils Orywol auf den Torschützen ab, der per Flachschuss zum 2:1 vollendete. "Das hat uns natürlich gutgetan, auch wenn es sich nicht angedeutet hatte", freut sich Weber.

Die Gäste wurden in der Schlussphase nicht zwingend genug und so war es Jonas Kummer, der in der Nachspielzeit das 3:1 auf dem Fuß hatte, den Ball aber über das Tor bugsierte. Es blieb beim 2:1. "Alzenau war feldüberlegen, aber wir hatten die zwingenderen Chancen. Eigentlich war es ein klassisches Unentschieden-Spiel", analysiert Weber.

Neuzugänge überzeugen sportlich und charakterlich

Ganze sieben Neuzugänge setzte Weber gegen Alzenau ein. Zwei davon legten die beiden Treffer auf. "Die Jungs machen es super. Sie sind auf und neben dem Platz eine echte Bereicherung für unser Team. Wir sind sehr zufrieden mit allen Neuzugängen", lobt der FCE-Trainer seine Schützlinge. "Es war eine lange Transferperiode, die wir sehr optimistisch abgeschlossen haben. Das zeigt sich nun auch in der Umsetzung und in den ersten Spielen."

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr Hünfelder SV 1919 Hünfelder SV FC Eddersheim Eddersheim 15:00 PUSH

Kommenden Samstag ist der FC Eddersheim beim Hünfelder SV zu Gast, die mit neun Punkten ebenfalls stark in die Saison gestartet sind. "In Hünfeld ist es immer schwer", blickt Weber voraus und erinnert an die letzten Jahre, in denen der FCE 0:3 und 1:5 verloren hatte. Letztes Jahr trennte man sich 1:1. "Sie haben sehr viel Qualität in ihren Reihen und arbeiten schon lange mit dem gleichem Kader zusammen. Es wird sehr unangenehm für uns."