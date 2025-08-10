2:1 – Grünwald ringt Schwabing nieder

Trainer Koch: „Die Mannschaft hat gezeigt was wirklich zählt. Kampf, Wille und Zusammenhalt“

Länger zittern als nötig musste der TSV Grünwald im Landesliga-Heimspiel gegen den FC Schwabing. Eigentlich hatten die Grün-Weißen bei ihrem 2:1 (2:1)-Sieg das Geschehen lange im Griff, doch sie verpassten viele Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Weil sie andererseits die Forderung ihres Trainers Sebastian Koch nach mehr Entschlossenheit im Defensivverhalten umsetzten, standen am Ende doch drei verdiente Punkte. „In den ersten 30 Minuten haben wir richtig guten Fußball gespielt“, lobte Koch seine Truppe, die loslegte wie die Feuerwehr: Nach einer schönen Seitenverlagerung bediente David Halbich den neuen TSV-Torjäger Laris Stjepanovic, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um sich seinen siebten Saisontreffer gutschreiben zu dürfen (3.). Toll herausgespielt war auch das 2:0: Nach einem langen Diagonalball passte Marcel Kosuch scharf in die Mitte, Michael Hutterer ließ für den heranstürmenden Torschützen Daniel Leugner durch (19.). In dieser Anfangsphase hatten die Grün-Weißen genügend Chancen, den Vorsprung höher zu schrauben, die größte durch einen an Leugner verursachten Foulelfmeter. Doch Stjepanovic, der in dieser Spielzeit bereits zwei Strafstöße verwandelt hatte, scheiterte an Schwabings Keeper Julian Disterer (24.), verpasste so seinen vierten Doppelpack der Saison. Koch machte dem 18-Jährigen keinen Vorwurf: „Das passiert.“ Zu allem Überfluss verlängerte Stjepanovic im direkten Gegenzug auch noch eine Flanke unglücklich auf Schwabings Torjäger Giacinto Sibilia, der sich nicht lange bitten ließ und auf 2:1 verkürzte (25.). Grünwald hatte bis zur Pause weitere Möglichkeiten, die Führung wieder auszubauen. „Du führst 2:0, könntest den Sack zumachen, belohnst dich aber nicht für den Aufwand“, ärgerte sich Koch diesmal über mangelnde Kaltschnäuzigkeit, während er mit dem Abwehrverhalten einverstanden war, auch nach dem Wechsel, als die fußballerische Qualität nachließ.

„Es war eine zerfahrene zweite Halbzeit. Hundertprozentige Chancen hatte Schwabing nicht. Aber uns hat die Spielkontrolle gefehlt“, räumte Koch ein, dessen Fazit insgesamt positiv ausfiel: „Ich bin stolz, nicht, weil heute alles perfekt war, sondern, weil die Mannschaft in den entscheidenden Momenten gezeigt hat, was wirklich zählt: Kampf, Wille und Zusammenhalt.“

TSV Grünwald – FC Schwabing 2:1 (2:1) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Kubina, Sammer (83. Wanzeck), Hutterer, F. Traub (46. Kern), Stjepanovic, Leugner, Kosuch (88. Triftshäuser), Halbich Tore: 1:0 Stjepanovic (3.), 2:0 Leugner (19.), 2:1 Sibilia (25.) Gelb-Rot: Kubina (90.+4, Foul und Reklamieren) Besonderes Vorkommnis: Stjepanovic scheitert mit einem Foulelfmeter an Schwabings Torwart Disterer (24.)