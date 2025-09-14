Zwei Gesichter zeigte der FCVE am Sonntagnachmittag: In Halbzeit eins versuchte man die Partie durch Ballbesitz zu dominieren. Nach der Pause und den Führungstreffer bewiesen die Vilstallöwen Moral und verteidigten die knappe Führung mit allen Mitteln. – Foto: Thomas Martner

2:1 gegen Dingolfing II: Vilstallöwen "krallen" sich nächsten Heimsieg +++ Vilstallöwen erkämpfen sich knappen 2:1 Heimsieg gegen spielstarkes Dingolfing durch Tore von Langmeier und Wimmer +++ Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Isar-Rott Dingolfing II FCVE 2023

Einen knappen und vor allem in der zweiten Halbzeit umkämpften 2:1 Heimsieg holen sich die Vilstallöwen in Eberspoint vor 170 Zuschauern. Den Führungstreffer der Gäste egalisierte Tim Langmeier noch vor der Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Jonas Wimmer der 2:1 Siegtreffer.

Heute, 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 FC Dingolfing Dingolfing II 2 1 Abpfiff Schon von Beginn an war zu erkennen, dass beide Teams eine ähnliche Spielidee verfolgten: Spielerisch und mit hohem Tempo agierten beide Teams mit sehenswerten Spielzügen. Torchancen ließen deshalb nicht lange auf sich warten. Der FCVE hatte die ersten Einschussmöglichkeiten aber FCD II fand mit jeder Minute besser in die Partie. Franz Heuberger nutzte die erste Abschlusschance zentral zur 0:1 Führung (19.Min.) In der Folge hatten die Gäste die Partie im Griff verpassten aber das 0:2. Nach gut einer halben Stunde brachte dann Tim Langmeier aus zentraler Position durch den Ausgleich wieder in die Spur (32. Min.)

Nico Klatte war gemeinsam mit Stefan Thalhammer ein Garant für den knappen Heimsieg der Vilstallöwen. – Foto: Charly Becherer

Nach dem Seitenwechsel startete der FCVE perfekt: Nach einem Querpass musste Jonas Wimmer den Ball nur noch über die Linie drücken zum 2:1 (48.Min.) Die Vilstallöwen wollten das Momentum nutzen verpassten aber unter anderem durch einen Lattentreffer von Tim Langmeier die Vorentscheidung. In der Schlussphase verwandelte sich die enge Partie zu einem absoluten Kampfspiel: Auf tiefen und nassen Geläuf verteidigte der FCVE die knappe Führung mit allen Mitteln. Dingolfing II fiel aber nicht mehr viel ein wodurch die drei Punkte in Eberspoint blieben.