2:1 gegen Dietkirchen: Biebrich bereit für Pokal-Kracher

Tim Emmel traf doppelt beim Biebricher Sieg gegen Dietkirchen. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Verbandsligist FV Biebrich 02 ist bereits für den Kreispokal-Achtelfinalknüller beim diesmal spielfreien Lokalrivalen und Klassengefährten Türkischer SV (Mi., 19.30 Uhr, Niederfeld). Beim 2:1 über den TuS Dietkirchen bogen die 02er die Partie dank einer Steigerung nach der Pause um.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Bei Dietkirchen übernahm Kapitän Dennis Leukel nach dem Abschied von Chefcoach Stefan Simon auch den Trainerpart, ging mit einem Kopfballtreffer zum 0:1 voran. Doch die Biebricher bogen die Partie nach der Pause um. Was in erster Linie Tim Emmel zu verdanken war. Erst war der Mittelfeld-Sechser nach Stafette über Pascal Koch und Derrick Amoako mit dem Ausgleich zur Stelle, um danach seinen Auftritt mit dem Kopfball-Lupfer zum 2:1 zu krönen.

Gestern, 16:30 Uhr FV Biebrich FV Biebrich TuS Dietkirchen Dietkirchen 2 1 Wie schon beim 5:2 über Juno Burg erneut ein Doppelpack des Youngsters, der jetzt zehn Treffer aufweist – und damit fast die Elf-Tore-Marke der gesamten vergangenen Runde erreicht hat. Gegen kampfstarke Gäste und auf dem angesichts der Kälte ziemlich rutschigem Kunstrasen sah Nazir Saridogan die erhebliche Steigerung der zweiten Hälfte als Gesamtprodukt an: „Da war es aus unserer Sicht an anderes Spiel mit einer sehr charakterstarken Leistung.“ Der 02-Coach lobte die Flexibilität und Spielintelligenz seiner Schützlinge, die nach seinen Direktiven andere Räume anspielten und auch die Laufwege anpassten – mit Erfolg. Nach dem Pokalkracher geht es zum Jahresabschluss zu SF/BG Marburg (So., 14.30 Uhr).