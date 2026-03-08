2:1 gegen Breitenbrunn: Beratzhausen steht im Pokal-Halbfinale Der Kreisligist besiegt eine B-Elf des Bezirksligisten mit Kampfgeist und Disziplin von Florian Würthele · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser

Der TSV Beratzhausen gehört zu den letzten Vier im Kreispokal. – Foto: Florian Würthele/Archiv

Das Halbfinale im Regensburger Totopokal ist komplett. Als vierte und letzte Mannschaft löste am Sonntag der TSV Beratzhausen das Ticket. Der abstiegsgefährdete Kreisligist behauptete sich zu Hause mit 2:1 (1:0) gegen den klassenhöheren SV Breitenbrunn. Allerdings setzten die Gäste aufgrund des gestrigen Auftaktspiels in der Bezirksliga Süd hauptsächlich Akteure aus der Kreisklassen-Mannschaft ein. Den Erfolg der Beratzhausener Mannschaft soll dieser Umstand aber nicht schmälern. Sie kämpft voraussichtlich am 15. April um den Einzug ins Pokalfinale. Im Halbfinale wartet auswärts der SV Donaustauf.



Die etwas über 100 Zuschauer in Beratzhausen sahen das erwartet umkämpfte Spiel. Ziemlich ausgeglichen ging die erste Halbzeit vorüber. Ein Chancenplus erspielte sich der TSV, wofür er sich mit dem Führungstor in der 44. Minute durch Daniel Dechant belohnte. In der 65. Minute erhöhte Leon Ott auf 2:0. Nochmal richtig spannend wurde es, als Breitenbrunns eingewechselter Bezirksliga-Spielertrainer Markus Waffler den Anschluss wiederherstellte (80.). Bitter für den SVB: Kurz vor seinem Torerfolg verschoss Waffler einen Foulelfmeter. Letztlich schaukelte Beratzhausen den knappen Vorsprung mit viel Kampfgeist ins Ziel. „Eine gute kämpferische und disziplinierte Leistung meiner Mannschaft. Defensiv war das eine sehr starke Leistung. Ich bin vor allem zufrieden mit der Einstellung des Teams und dem Kampfgeist. Jeder Spieler hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt“, so TSV-Trainer Nico Ernstberger nach dem Spiel.



Damit stehen zwei Kreisligisten und zwei Bezirksligisten in der Vorschlussrunde des Totopokals im Fußballkreis Regensburg. Neben Donaustauf und Beratzhausen kämpfen im anderen Halbfinale der TSV Kareth-Lappersdorf und der SV Wenzenbach um den Finaleinzug. Die Partien müssen spätestens am Mittwoch, den 15. April, über die Bühne gehen, können aber auch nach vorne verlegt werden. Das Pokalfinale steigt am 30. April in Thalmassing.