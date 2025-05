In einem spannenden und teilweise hochklassigen Derby schlug der FCVE spät doppelt zu und siegte am Ende verdient mit 2:1 – Foto: Thomas Martner

2:1 gegen "Bobo": Vilstallöwen holen sich spät den Derbysieg +++Zwei späte Treffer durch Nitzl und Hagenberger entscheiden das Vilstalderby zu Gunsten des FCVE+++

Es hat endlich geklappt: Die Vilstallöwen konnten den Lokalrivalen FC Bonbruck/Bodenkirchen am Maifeiertag vor der stattlichen Kulisse von rund 350 Zuschauern mit 2:1 bezwingen. In einem rassigen und chancenreichen Derby ging "Bobo" durch ein Löwengeschenk früh in Führung. In der zweiten Halbzeit hielt der FCVE den Druck hoch und belohnte sich durch die Treffer von Nitzl und Hagenberger in der Schlussphase.

In den Anfangsminuten wirkte der FCVE etwas nervös und im Spielaufbau ungewohnt unsicher. "Bobo" schob zu Beginn sehr hoch auf die FCVE-Viererkette. Nach einem riskanten Pass reagierte Florian Edl am schnellsten und schob ins verwaiste Tor zum 0:1 ein (11. Minute). Auch danach blieben die Gäste durch Konter gefährlich und hätten durch Alexander Bauer das 0:2 markieren können doch Peter Sedlmeier lenkte die Kugel über die Latte. Die Vilstallöwen fanden nach der Anfangsphase aber immer besser in die Partie und erspielten sich danach zahlreiche Großchancen. "Bobo"-Keeper David Habenberger vereitelte aber mehrfach mit teils herausragenden Paraden den Ausgleich, wodurch Brams und Co. den knappen Führungstreffer in die Halbzeit retteten. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel hätte "Bobo" den Chancenwucher des FCVEs aus der ersten Hälfte bestrafen können doch Florian Edl schob aus zentraler Lage am Gehäuse vorbei. In der Folge hielten die Vilstallöwen das Tempo weiterhin hoch. Die Gäste konnten sich nur noch vereinzelt befreien und legten den Fokus auf die Verteidigung, weshalb der FCVE nur noch durch Standards zu Chancen kam.

Der entscheidende Moment: Florian Hagenberger reagierte schneller und traf akrobatisch an Habenberger vorbei zum 2:1 Siegtreffer in der 82. Minute – Foto: Thomas Martner

In der Schlussphase belohnte sich der FCVE dann doch noch für den hohen Aufwand: Nach einem langen Ball an den Elfmeterpunkt stocherte Robert Nitzl am herauseilenden Bobo-Keeper vorbei zum 1:1 (77. Minute). Nur fünf Zeigerumdrehungen später drehte der FCVE das Derby dann komplett: Auch nach einem Heber in den Gästestrafraum reagierte Florian Hagenberger am schnellsten und bugsierte den Ball hinter die Linie (82. Minute). Am Ende versuchte "Bobo" nochmal alles aber der FCVE ließ keine nennenswerte Torchance mehr zu.