2:1 gegen Bad Kötzting: Wenzenbach bleibt eine Heimmacht Ein Doppelpack von Nico Sturm beschert dem Aufsteiger den dritten Erfolg auf eigenem Rasen von Thomas Seidl · Gestern, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Wenzenbach setzte sich gegen den 1. FC Bad Kötzting mit 2:1 durch – Foto: Walter Keller

Drittes Heimspiel, dritter Sieg: Der SV Wenzenbach hat seine imposante Serie auf heimischen Geläuf weiter ausgebaut und hielt im Sonntagsmatch der Landesliga Mitte den 1. FC Bad Kötzting mit 2:1 nieder. Die Rot-Blauen verpassten es damit, nach Punkten mit den beiden Top-Teams ASV Burglengenfeld und 1. FC Passau gleichzuziehen.



Mann des Tages war Urlaubs-Rückkehrer Nico Sturm, der mit seinen Saisontoren vier und fünf die Weichen für den Sieg der Gelb-Blauen ebnete.



Sepp Schuderer (Trainer SV Wenzenbach): "Wir haben eine hervorragend erste Hälfte gespielt, in der wir allerdings ein, zwei Tore mehr machen hätte müssen. Durch einen äußerst diskutablen Handelfmeter, der in meinen Augen ein Witz war, ist Bad Kötzting kurz nach der Pause der Ausgleich geglückt. Dieser Gegner hat unserem Gegner Auftrieb gegeben - aber wir konnten nochmal zurückschlagen. Ein aufgrund der ersten 45 Minuten absolut verdienter Erfolg. Kompliment an die Mannschaft, die defensiv wieder deutlich stabiler war und nach vorne viel Offensivpower auf den Platz gebracht hat."



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Am Ende des Tages keine unverdiente Niederlage. Wir waren in manchen Phasen zu fahrig und unklar in unseren Aktionen. Dennoch ein 50:50-Spiel, das wir heute leider nicht ziehen konnten. Den Unterschied hat Nico Sturm ausgemacht. Die Niederlage gilt es schnell abzuhaken und die Köpfe wieder nach oben zu nehmen. Am Samstag im Derby gegen die SpVgg Lam wollen wir es wieder besser machen."







Während für die Pfingstrittstädter am kommenden Samstag das von Ranzinger bereits erwähnte Landkreis- und Nachbarduell gegen die SpVgg Lam auf dem Programm steht, möchte der SVW erstmals auswärts punkten. Beim immer noch sieglosen Mitaufsteiger SV Grainet soll dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden.