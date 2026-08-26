2:1 gegen Babelsberg: Greifswalder FC dreht das Spiel

Aufholjagd im Heimspiel

In der heutigen Begegnung des 6. Spieltags der Regionalliga Nordost traf der Greifswalder FC auf den SV Babelsberg 03. Das Spiel begann mit einem Rückschlag für den GFC: In der 13. Minute brachte Paul-Roman Wegener den SV Babelsberg 03 per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung.

Im zweiten Spielabschnitt belohnte sich der Greifswalder FC für seinen Einsatz und schlug zurück. Robert Leipertz erzielte in der 70. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur wenige Minuten später folgte der entscheidende Moment der Partie, als Colin Kroll-Thiel in der 77. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und auf 2:1 stellte. In der Schlussphase schwächte sich der Gast, als Lukas Lämmel vom SV Babelsberg 03 in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

Blick auf die aktuellen Tabellenplätze

Mit diesem Heimerfolg klettert der Greifswalder FC in der Tabelle der Regionalliga Nordost auf den vierten Platz. Nach sechs absolvierten Partien verbucht das Team drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 13:8 und 11 Punkten. Der unterlegene SV Babelsberg 03 rangiert nach sechs Spielen mit fünf Zählern (ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) und 9:11 Toren auf dem 13. Tabellenplatz.