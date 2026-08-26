2:1 gegen Babelsberg: Greifswalder FC dreht das Spiel

Der Greifswalder FC feierte heute am 6. Spieltag der Regionalliga Nordost einen 2:1-Heimsieg gegen den SV Babelsberg 03. Nach einem frühen Rückstand durch einen Strafstoß antworteten die Gastgeber im zweiten Durchgang durch Tore von Robert Leipertz sowie Colin Kroll-Thiel per Foulelfmeter und behielten die drei Punkte an der Ostsee.
Aufholjagd im Heimspiel
In der heutigen Begegnung des 6. Spieltags der Regionalliga Nordost traf der Greifswalder FC auf den SV Babelsberg 03. Das Spiel begann mit einem Rückschlag für den GFC: In der 13. Minute brachte Paul-Roman Wegener den SV Babelsberg 03 per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung.
Im zweiten Spielabschnitt belohnte sich der Greifswalder FC für seinen Einsatz und schlug zurück. Robert Leipertz erzielte in der 70. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur wenige Minuten später folgte der entscheidende Moment der Partie, als Colin Kroll-Thiel in der 77. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und auf 2:1 stellte. In der Schlussphase schwächte sich der Gast, als Lukas Lämmel vom SV Babelsberg 03 in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte sah.
Blick auf die aktuellen Tabellenplätze
Mit diesem Heimerfolg klettert der Greifswalder FC in der Tabelle der Regionalliga Nordost auf den vierten Platz. Nach sechs absolvierten Partien verbucht das Team drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 13:8 und 11 Punkten. Der unterlegene SV Babelsberg 03 rangiert nach sechs Spielen mit fünf Zählern (ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) und 9:11 Toren auf dem 13. Tabellenplatz.
Auswärtsaufgabe am 7. Spieltag
Nach dem erfolgreichen Auftritt vor heimischer Kulisse richtet sich die Aufmerksamkeit des Greifswalder FC bereits auf die kommende Aufgabe in der Liga. Am 7. Spieltag tritt die Mannschaft am Sonntag, den 30. August 2026, auswärts beim SV Tasmania Berlin an. Der Anpfiff der Begegnung ist für 14 Uhr angesetzt.