2:1 – Fortunas U23 besiegt Velbert nach Last-Minute-Wahnsinn

Nach der Schule auf dem Aschenplatz mit den Freunden bolzen – es ist eine Erinnerung, die mit Sicherheit etliche Fußballer an ihre Kindheit und ihre Anfänge haben. Die Spieler der SSVg Velbert mussten sich allerdings gar nicht allzu weit zurückerinnern, wenn sie an ihren letzten Kick auf dem roten, steinigen Geläuf denken wollten. Unter der Woche waren die Niederbergischen auf Rheinland Hamborn getroffen, und die Partie im Niederrheinpokal fand nicht auf Rasen, sondern eben auf Asche statt. Der ungewohnte Platz hätte für die Velberter auch beinahe das Aus bedeutet: Erst in der Verlängerung setzten sie sich mit 2:1 gegen den Bezirksligisten durch.
Drei Tage später ging es dann wieder zurück auf bekanntes Terrain. Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft empfingt den Aufsteiger im Paul-Janes-Stadion natürlich auf Rasen. Und obwohl die „Zwote“ besser in die Partie kam, erzielten die Gäste das erste Tor der Begegnung. Bis weit in die zweite Hälfte gelang es den Flingernern in der Folge auch nicht, die Gäste zu knacken. Kurz vor Schluss brach dann aber der Wahnsinn aus: Erst traf Deniz Bindemann zum Ausgleich, ehe Mechak Quiala Tito die Partie komplett auf den Kopf stellte und den Düsseldorfern mit seinem Last-Minute-Tor einen 2:1-Sieg bescherte.
Im ersten Spiel nach der Länderspielpause hielt U23-Trainer Jens Langeneke fast an derselben Elf fest, die gegen Fortuna Köln (2:3) die erste Saisonniederlage kassiert hatte. Da der angeschlagene Luca Raimund diesmal nicht von den Profis abgestellt wurde, rückte Lennart Garlipp, der sich als Doppeltorschütze gegen die Namenscousine hervorgetan hatte, wieder auf seine angestammte Position auf dem rechten Flügel. Deniz Bindemann übernahm die aus diesem Grund freigewordene linke Seite. Außerdem saß Rechtsverteidiger Noah Nikolaou zunächst auf der Bank, Arno Krause startete stattdessen.
Obwohl die „Zwote“ von Beginn an die auffälligere Mannschaft war, verzeichneten die Gäste nach rund zehn Minuten die erste Chance der Partie. Jener Versuch der Velberter stellte für Torwart Tobias Pawelczyk aber keine Schwierigkeit da, und auch ein Abschluss aus kurzer Distanz landete nach der folgenden Ecke in seine Armen. Dann schlugen die Niederbergischen aber doch zu: Benjamin Hemcke flankte die Kugel hinter die Düsseldorfer Abwehrkette, wo Robin Hilger per Kopf zur Führung traf.
Nach 25 Minuten wurde es sowohl auf den Rängen als auch an der Seitenlinie hitzig. Velbert-Keeper Marcel Lenz berührte einen Rückpass mit der Hand, trotz großer Proteste entschied der Unparteiische Marc Waldbach aber nicht auf indirekten Freistoß – offenbar eine klare Fehlentscheidung. Auch in der Schlussphase der ersten Hälfte machte es der Tabellenletzte der U23 nicht leicht. Lücken in der Velberter Abwehrreihe waren schwierig zu finden, und auch offensiv setzte der Gegner seine Nadelstiche.
Nach dem Seitenwechsel bekamen die Flingerner weiterhin wenig geschenkt, waren nach zehn Minuten aber so nah am Ausgleich wie bis dahin noch gar nicht. Bindemann war auf und davon und hatte nur noch den Torhüter der SSVg vor sich. Auch wenn sein Abschluss zu mittig geriet und Lenz parierte, hauchte die Chance der „Zwoten“ aber neue Energie ein. Nur kurz darauf ergab sich die nächste große Chance zum Ausgleich: Bindemann wurde von Lenz gefoult, doch Quiala Tito vergab den folgerichtigen Strafstoß.
Auf der anderen Seite verpasste es Hilger, den Deckel auf die Partie zu machen, als er den Ball aus wenigen Metern übers Tor schob. Und dann passierte das nicht mehr für möglich Gehaltene: Die erste Heimniederlage der „Zwoten“ schien besiegelt, als Bindemann die Kugel am verblüfften Lenz vorbei ins Tor schob und Quiala Tito nach seinem verschossenen Strafstoß mit dem Siegtreffer in letzter Minute doch noch zum großen Helden wurde.