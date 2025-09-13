2:1 – Fortunas U23 besiegt Velbert nach Last-Minute-Wahnsinn

Nach 25 Minuten wurde es sowohl auf den Rängen als auch an der Seitenlinie hitzig. Velbert-Keeper Marcel Lenz berührte einen Rückpass mit der Hand, trotz großer Proteste entschied der Unparteiische Marc Waldbach aber nicht auf indirekten Freistoß – offenbar eine klare Fehlentscheidung. Auch in der Schlussphase der ersten Hälfte machte es der Tabellenletzte der U23 nicht leicht. Lücken in der Velberter Abwehrreihe waren schwierig zu finden, und auch offensiv setzte der Gegner seine Nadelstiche.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Flingerner weiterhin wenig geschenkt, waren nach zehn Minuten aber so nah am Ausgleich wie bis dahin noch gar nicht. Bindemann war auf und davon und hatte nur noch den Torhüter der SSVg vor sich. Auch wenn sein Abschluss zu mittig geriet und Lenz parierte, hauchte die Chance der „Zwoten“ aber neue Energie ein. Nur kurz darauf ergab sich die nächste große Chance zum Ausgleich: Bindemann wurde von Lenz gefoult, doch Quiala Tito vergab den folgerichtigen Strafstoß.

Auf der anderen Seite verpasste es Hilger, den Deckel auf die Partie zu machen, als er den Ball aus wenigen Metern übers Tor schob. Und dann passierte das nicht mehr für möglich Gehaltene: Die erste Heimniederlage der „Zwoten“ schien besiegelt, als Bindemann die Kugel am verblüfften Lenz vorbei ins Tor schob und Quiala Tito nach seinem verschossenen Strafstoß mit dem Siegtreffer in letzter Minute doch noch zum großen Helden wurde.