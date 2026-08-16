Und es gibt Begebenheiten im Alltag, die das sehr deutlich zeigen.

Ich fühle mich mal sowas von nicht erwachsen.

Am nächsten Morgen, ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, bekam ich eine WhatsApp von ihm: „Habe einen Ständer gefunden und ihn dir per Mail geschickt …“

So suchten ein Kollege und ich vor einer Weile einen Instrumentenständer in unserem Bestellsystem, fanden aber nichts Passendes.

Ich grinste in der S-Bahn wie ein 12-Jähriger, dem man gerade einen frivolen Witz erzählt hatte.

Großes Aber: Wenn du ein Kind hast, zwingt das Leben dich automatisch oft dazu, erwachsen zu sein bzw. erwachsene Entscheidungen zu treffen:

Ich hatte für den Muschelpo und mich Karten für das Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Heidenheim bekommen. Ein kleiner Bonus, den man genießt, wenn man selber für Hertha BSC kickt.

Die Karten waren für die Gegentribüne. Allerdings hatte der Deutsche Wetterdienst genau für den Spieltag noch mal eine Hitzewarnung herausgegeben und die Haupttribüne im Olympiastadion liegt bei samstäglichen Zweitligaanstoßzeiten das gesamte Spiel über in der prallen Sonne.

Der Sohnemann wollte nun aber unbedingt ins Stadion.

Erwachsene Entscheidung: Karten für einen Block kaufen, der auf der Seite der Haupttribüne liegt.

Am Spieltag folgte dann das nächste Verhalten, welches auf erwachsene Gedankengänge schließen lässt: Ich fuhr noch mal schnell einkaufen, um uns Tetra Paks mit Wasser zu besorgen. Diese hatte ich beim Wocheneinkauf am Freitag nicht gefunden und fuhr deswegen Samstagvormittag noch fix in einen anderen Laden.

Im Übrigen ist es wohl auch ziemlich erwachsen, wenn man seinen Freitagabend im Discounter seines Vertrauens verbringt.

Als ich mit ein paar Packs voller Wasser nach Hause fuhr, sah ich schon Dutzende Herthaner, die zum Stadion zogen. Ich wurde innerlich richtig hibbelig. Der ganze Trouble als Mitarbeiter von Hertha BSC und der ganze Frust in den letzten Jahren bei den Ama Zwee waren verflogen und ich freute mich einfach, als Hertha-Fan mit meinem Sohn an der Hand in die riesige Stadion-Schüssel zu fahren.

Und das taten wir kurze Zeit später auch.

Am Stadion traf ich kurz auf meine 7er Ü40, verlor sie dann aber auch schnell wieder aus den Augen und machte mich mit dem Lütten auf zum Einlass.

Diesen meisterte er bereits wie ein kleiner Erwachsener und kurze Zeit später standen wir an dem Verkaufsstand, wegen dem der Muschelpo wohl hauptsächlich ins Stadion wollte:

die Gummibärchen.

Hier kann man sich mittels einer Metallschippe diverse Gummitiere in eine Tüte füllen und am Ende nach Gewicht bezahlen. Und obwohl ich, wie ein verantwortungsvoller Erwachsener, immer nur ein paar Gummikreationen pro Sorte in unsere Tüte schüttete, kamen am Ende wieder 21 € zusammen.

Dann ging es schnell noch mal pullern und anschließend in den Oberrang.

Hier sollte eine vermeintlich kurze Schlange an einem Kiosk genutzt werden, um noch ein paar Getränke zu kaufen. Leider erwies sich dieses Vorhaben als deutlich langwieriger als gedacht. Denn der Mann an der Kasse hatte heute wohl seinen ersten Tag und brauchte entsprechend lange.

Das nervte mich zwar extrem, aber nicht so intensiv wie die dummen, passiv-aggressiven, rassistischen Kommentare von einigen in der Schlange.

Der Kollege an der Kasse hatte einen etwas dunkleren Teint und Wortfetzen wie „Das sind also diese Fachkräfte“ drangen an mein Ohr. Wie gut, dass die Verfasser dieser Aussagen sich vorbildlich deutsch benahmen und sich vordrängelten, wo sie konnten. Immerhin stand ein sinkender Alkoholpegel auf dem Spiel. Am Rücken meines Astralkörpers kamen sie aber nicht vorbei und wenn mein Kind nicht dabei gewesen wäre, hätte eventuell noch meine Schulter den einen oder anderen Kiefer touchiert.

Jaja, ich weiß: Das wäre keine besonders erwachsene Reaktion gewesen.

Als wir dann unsere Getränke hatten, ging es auf unsere Plätze.

Vor uns standen vier Jungs, die sich mit dem Anpfiff nicht hinsetzten. Früher wäre ich halt auch einfach stehen geblieben. Aber mit der Pflicht eines Erwachsenen mit Kind sprach ich die Jungs an.

Die waren total erschrocken, dass sie einem Kind die Sicht versperrt hatten, und rückten sofort so weit zur Seite, dass wir im Sitzen etwas sehen konnten.

Allerdings fiel genau in die ganze Szenerie das 1:0 für Hertha BSC und keiner von uns hatte es gesehen.

Ärgerlich, aber Shout-out an die Jungs und danke für eure erwachsene Reaktion.

Kaum war der nicht gesehene Treffer verdaut, wollte der Junior eine Brezel.

Am Kiosk hatte ich ihn extra gefragt, ob er eine Brezel haben will, und er hatte vehement verneint.

Aber als erfahrener Erwachsener hatte ich trotzdem eine gekauft und konnte sie ihm nun kredenzen.

Als er die Hälfte des Laugengebäcks verzehrt hatte, wollte er gerne eine Bratwurst.

Da es Mittagszeit war, handelte ich pädagogisch wertvoll und begann mit ihm den Abstieg in Richtung Imbiss.

Wir waren gerade im Begriff, den Block durch das Mundloch zu verlassen, als plötzlich dieses besondere Knistern in der Luft lag, welches eine Großchance ankündigt.

Ich rannte also noch mal ein paar Schritte zurück und tatsächlich erzielte Hertha das 2:0.

Aus dem Lauf machte ich einen Freudensprung, den ich immer noch in der Wade spüre.

Der Muschelpo nahm das 2:0 strahlend zur Kenntnis und hatte kurz darauf seine Bratwurst in Hand und Mund.

Das anschließende Säubern des Kindes und das Beseitigen der Wurstreste sorgten dafür, dass ich das 3:0 auch nur mit einem Auge mitbekam. Aber das Kind zu reinigen ist halt die Aufgabe eines Erwachsenen.

Zufrieden mit dem, was ich von der ersten Halbzeit gesehen hatte, lehnte ich mich in der Pause zurück und mopste ein paar Gummibärchen aus der 21-€-Tüte.

Zu Wiederbeginn wurde der kleine Mann müde und wollte nach Hause. Und, ganz wie Erwachsene das tun, antwortete ich: „Ja, gleich.“ Wohl wissend, dass das sowas von gelogen war.

Zu dem Stress, dass nun einer von uns eigentlich nach Hause wollte, kam der Heidenheimer Anschlusstreffer kurz nach dem Seitenwechsel.

Irgendwie schaffte es Hertha auf dem Platz aber, ein weiteres Gegentor zu verhindern, und ich schaffte es, den Sohnemann bei Laune zu halten.

Als die Stadionuhr dann das Ende der regulären Spielzeit anzeigte, musste der Lütte pieseln. Also beschloss ich, dass wir jetzt auch gehen könnten. Natürlich mit einem Zwischenstopp auf der Toilette.

Wieder hatten wir den Block fast verlassen, da fiel das 4:2 und der Nachwuchs war überrascht davon, wie hoch Papi aus dem Stand springen konnte.

Über das WC und einen mobilen Eisstand ging es zur U-Bahn.

Auf dem Weg dorthin plärrte ein Herthaner durch die abwandernde Menge: „Wer ist denn hier eigentlich Tabellenführer?“

Ein kleiner Mann mit Brille rief sofort zurück: „Na, Nürnberg.“

Offenbar kannte er die Ergebnisse aus den anderen Stadien besser als der Fragesteller.

Ist Klugscheißen eigentlich erwachsen?

Im Bus, auf den letzten Metern nach Hause, sackte der kleine Mann total in sich zusammen und kuschelte sich an meinen Arm. Und ich fragte mich: Ist man erwachsen, wenn man drei von vier Toren eigentlich kaum mitbekommt, weil die Belange des Kindes wichtiger sind?

Drei Punkte sind trotzdem drei Punkte und der Sohnemann will auf jeden Fall bald wieder ins Stadion.

Vermutlich dann, wenn die 21-€-Tüte alle ist.

Und, erwachsen wie ich bin, werde ich dann wieder mit ihm hingehen und eine neue Tüte füllen.

Ha Ho He Hertha BSC

Der Kutten König & der Muschelpo