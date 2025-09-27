2:1-Erfolg am Freitagabend: Rosenthal: "Haben uns endlich mal belohnt“

Der FC Sulingen hat am Freitagabend vor heimischer Kulisse für ein Ausrufezeichen gesorgt: Im Derby gegen den favorisierten TV Neuenkirchen setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal mit 2:1 durch. Es war ein hart erkämpfter, leidenschaftlich geführter Sieg – und einer, der der Mannschaft in einer personell schwierigen Phase sichtlich gut tat.

„Derbysiege sind immer geil – aber in erster Linie tun uns die drei Punkte einfach richtig gut“, sagte Rosenthal nach Abpfiff. „Nach den letzten harten Wochen mit vielen Verletzungen haben wir uns endlich mal belohnt.“

In einer kampfbetonten und spielerisch überschaubaren Partie erwischte Neuenkirchen die bessere erste Halbzeit. Rosenthal zeigte sich selbstkritisch: „Die erste Hälfte geht in allen wichtigen fußballerischen Dingen an Neuenkirchen – sie waren ballsicherer, zweikampfstärker, schnörkelloser in der Vorwärtsbewegung.“ Die Gäste nutzten ihre Überlegenheit und gingen in der 21. Minute in Führung: Nach einer Ecke segelte der Ball über Sulingens Keeper Daniel Poda hinweg – am langen Pfosten war Marvin Luchtmann zur Stelle und schob zum 0:1 ein.

„Ein blödes Gegentor, aber unter dem Strich verdient“, so Rosenthal, der in der Pause dennoch ruhig blieb: „Wir wollten Neuenkirchen weiterhin wenig Räume vor unserer Box geben und sukzessive nach vorne schieben.“

Der Plan ging auf – auch wenn Neuenkirchen zunächst druckvoll aus der Kabine kam. „Die ersten zehn Minuten nach der Pause hat Neuenkirchen nochmal richtig Präsenz gezeigt“, erklärte Rosenthal. „Sie haben aufs zweite Tor gedrängt, aber wirklich zwingende Chancen waren nicht dabei.“

Dittmann leitet Wende ein – Yildirim vollendet

In der 70. Minute dann der Ausgleich: „Ein scharf getretener Freistoß von Maurice Krüger – und Maxim Ditmann musste den Ball nur noch über den Scheitel rutschen lassen“, schilderte Rosenthal. Der Ball schlug unhaltbar im Netz ein – 1:1, Spiel auf Null.

Und das Momentum kippte: „Nach dem Ausgleich hat Neuenkirchen komplett den Rhythmus verloren – und wir haben das Spiel auf unsere Seite gezogen“, bilanzierte Rosenthal. In der 79. Minute folgte die Belohnung: „Ecke von Ditmann, scharf getreten – und Alper Yildirim am kurzen Pfosten mit dem Kopf: goldrichtig, drin.“

Neuenkirchens Reaktion blieb aus. Die Schlussoffensive des bis dahin starken Tabellendritten verpuffte, Sulingen verteidigte konzentriert und ließ keine nennenswerte Chance mehr zu. „Wir hatten sogar noch Kontermöglichkeiten, die wir aber nicht sauber zu Ende gespielt haben“, ergänzte Rosenthal. „Aber das war auch nicht mehr nötig – es wurde nicht mehr brenzlig.“

Ditmann im Fokus, Rosenthal stolz

Besonderes Lob gab es für Maxim Ditmann, der nicht nur das 1:1 erzielte, sondern auch die Ecke zum 2:1 vorbereitete. „Ein Tor, eine Vorlage, riesiges Laufpensum – das war eine richtig starke Leistung von ihm“, so der Trainer.

Mindestens genauso wichtig: Die mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel irgendwie auf unsere Seite gezogen. Das war nicht schön, aber es war mutig und leidenschaftlich.“

Tabellenanschluss geschafft

Mit dem dritten Saisonsieg klettert der FC Sulingen auf Platz sieben und hat nun elf Punkte auf dem Konto – punktgleich mit Neuenkirchen, das als Vierter weiter oben mitmischt, aber einen Dämpfer hinnehmen musste. Für Rosenthals Team war der Abend ein Befreiungsschlag – sportlich wie emotional.

„Freitagabend, Flutlicht, Derby – und dann drei Punkte: besser geht’s nicht. Aber entscheidend ist, dass wir uns für den Aufwand endlich wieder belohnen konnten.“

FC Sulingen – TV Neuenkirchen 2:1

FC Sulingen: Daniel Poda, Dennis Könker, Luca Robin Rosenthal (67. Jonas Ruks), Jarno Kastens, Maurice Krüger, Christian Zerfowski (67. Bennet Grunert), Alper Yildirim, Maksim Ditmann (70. Marek Schacht), Bennet Könker, Rico Lüllmann (93. Loris Hoke), Jonas Lengauer (70. Ricardo Scholtes) - Trainer: Stefan Rosenthal

TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Rajann Leymann (84. Sören Schweers), Nils Willenborg, Jan Hülseberg, Rene Kube, Til Mohrmann (84. Richard Sikut), Florian Fröhlich (73. Devin Melloh), Maximilian Meyer, Marvin Luchtmann, Cedric Fehse, Joris Dettmer - Trainer: Mustafa Cali

Schiedsrichter: Joannis Agapidis

Tore: 0:1 Marcel Luchtmann (21.), 1:1 Maksim Ditmann (70.), 2:1 Alper Yildirim (79.)