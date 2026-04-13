2:1-Derby-Sieg: Frisia 03 belohnt sich für hohen Aufwand gegen Rantrum

Von der ersten Minute an wirkte Frisia frischer und stellte die Gäste bereitsbei deren Abstoß tief in der eigenen Hälfte zu. Rantrum bemühte sich zwar um einen spielerischen Aufbau, wurde aber immer wieder zu Fehlern gezwungen, sodass sich das Geschehen fast ausschließlich in der Rantrumer Hälfte abspielte. Bereits in der 4. Minute resultierte dieser Druck im Führungstreffer: Nach einem riskanten Zuspiel des Keepers auf seinen Innenverteidiger spritzte Renz Rapräeger dazwischen und traf zum hochverdienten 1:0.

​In der Folge versäumte es Frisia, das Ergebnis frühzeitig in die Höhe zu schrauben. Sowohl Rapräeger als auch Sönnichsen vergaben hochkarätige Möglichkeiten. Ein besonderes Highlight war dabei eine Weltklasse-Parade des Rantrumer Schlussmanns Timon Hansen, der einen Abschluss von Rapräeger glänzend entschärfte.

​Überraschender Ausgleich und prompte Antwort

Mitten in der Drangphase der Hausherren kam Rantrum wie aus dem Nichts zum Ausgleich. Ein Eckball konnte von der Frisia-Defensive nicht konsequent geklärt werden, sodass der heute im Sturmzentrum aufgebotene Thies Clausen den Ball in der 29. Minute aus der Drehung zum überraschenden 1:1 versenkte.

​Frisia zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte direkt die Antwort. Kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Tobias Klaus Pause über die rechte Seite stark durch und verlagerte das Spiel, über Bruhn kam der Ball auf Dethlefsen der in den Strafraum dribbelte und präzise auf Renz Rapraeger querlegte, der die Kugel in der 44. Minute mit dem Oberschenkel zur erneuten 2:1-Führung über die Linie drückte.

​Souveräne Defensive im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild leicht: Rantrum agierte defensiv etwas stabiler und verzichtete weitgehend auf das riskante Kurzpassspiel im Aufbau. Frisia konnte das extrem hohe Tempo der ersten 45 Minuten zwar nicht über die volle Distanz halten, blieb aber die gefährlichere Mannschaft. Die Defensive um Keeper Jorge Hansen stand gewohnt sicher und ließ über die gesamte zweite Halbzeit keine einzige zwingende Torchance der Gäste zu. Auf der Gegenseite ließ Frisia mehrere Kontermöglichkeiten fahrlässig ungenutzt, was am Ende jedoch keine Auswirkungen mehr auf den verdienten Derby-Erfolg hatte.

​Stimme zum Spiel

Marvin Bruhn (Kapitän Frisia):

„Das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wir haben wirklich in der vordersten Kette angefangen zu verteidigen und es fast die ganze Zeit geschafft, Rantrum nicht ins Spiel kommen zu lassen. Durch unser hohes Zustellen konnten wir viele Fehler beim Gegner provozieren. Einziges Manko war heute, dass wir das Ergebnis nicht schon viel früher entschieden haben, da wir einige Chancen fahrlässig ausgespielt haben. Aber insgesamt bin ich natürlich extrem glücklich über den Sieg und stolz auf die Mannschaftsleistung.“

​SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Feddersen, Klemmer, Bruhn, Dethlefsen (86. Alexanjan), Sönnichsen, Jesse Traber (72. Paulsen), Tobias Klaus Pause (79. Shams), Böckenholt, Danielsen (68. Tade Traber), Rapraeger.

Trainer: Uwe Petersen.

TSV Rantrum: Timon Hansen – Clausen, Harring, Broder Hansen, Reichenberg, Kliese, Flatterich (86. Wunderlich), Flemming (88. Pätz), Lorenzen, Krause (73. Henke), Petersen.

Trainer: Erik von Lanken.

Schiedsrichter: Moritz Bern (SV Eintracht Eggebek).

Assistenten: Tim Marcel Sonder und Jamie Nick Hachmann.

Zuschauer: 200 im Heiko-Nissen-Stadion in Lindholm.

Tore: 1:0 Renz Rapraeger (4.), 1:1 Thies Clausen (29.), 2:1 Renz Rapaeger (44.).