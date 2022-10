2:1 – BSV-Heimsieg bei dem Mal wieder jedes Rädchen ins Andere passt Sieg über Nordlichter aus Flensburg – Rehden bietet weiteres packendes Heimspiel.

Beim 2:1 (2:0) gegen Weiche Flensburg überzeugten die Schwarz-Weißen wieder einmal mit großer Leidenschaft und Spielfreude. Gegen den aktuellen Tabellenvierten und Vize-Meister aus der Flensburger Förde konnte so ein weiterer Erfolg in den heimischen Waldsportstätten sichergestellt werden. Rehdens Trainer Kristian Arambasic machte allerdings vor der Partie einen angespannten Eindruck, musste er doch kurzfristige Ausfälle hinnehmen. Mit Keeper Flemming Niemann und Stürmer Malik Memisevic fielen ihm neben Kapitän Pierre Becken und Josip Tomic zwei weitere Top-Leute aus. So veränderte er seine Startelf im Vergleich zum Drochtersen Spiel auf zwei Positionen und Rehdens Keeper Ole Bahr sowie Neuzugang Tony Lesueur bekamen so ihren ersten Startelf-Einsatz.

Mit dem Anpfiff des Bremer Referees Yannick Rath begann eine erste Halbzeit, die von beiden Seiten offen geführt wurde. Rehden stand hoch, um schnell umschalten zu können. Damit konnten sie bereits früh in der Partie offensiv positiv in Erscheinung treten. So fiel der erste Treffer der Heimelf bereits in der 7 Min. allerdings nach einem Standard. Eine Kiene-Ecke konnten die Gäste nicht sauber klären und so kam das Spielgerät zum Rehdener Karam Han, der im Strafraum abzog und so die frühe 1:0 Führung für seine Elf erzielen. In der Folgezeit sollten sich in der Partie weitere Möglichkeiten für die BSV-Elf ergeben, während diese die Flensburger Offensive um Christopher Kramer nahezu wirkungslos stellte. In der 42. Minute folgte das 2:0 durch Rehdens Julijan Popovic womit er seinen Trainer besonders erfreute. „Seien es doch Tore, die ihm in seiner fußballerischen Entwicklung noch fehlten“ gab sein Trainer kürzlich der Regionalpresse zu verstehen. Sein 25 Meter Schuss wurde durch einen Gäste-Kicker abgefälscht und zum unhaltbaren Ding für SCW-Keeper Philip Österbaek. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften nun in die Halbzeit.

Der BSV wollte liefern – und tat es!

Während Flensburgs Coach Thomas Seeliger in der Pause seiner Elf seinen Unmut klarmachte und einen Dreifachwechsel vornahm, sollte sich die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte taktisch etwas weiter in die eigene Hälfte zurückziehen. Dadurch lagen die Spielanteile nun größtenteils bei den Gästen, aber Rehdens Defensive räumte weiter alles ab oder es war bei Rehdens Keeper No.2 in sicheren Händen. Für die BSV-Offensive dagegen fanden sich in Hälfte Zwei nur noch wenige Gelegenheiten.

So ging es während der Partie in die 69. Minute, dort wurde Flensburgs René Guder in Rehdens Strafraum gefoult. Der Stürmer selbst brachte den fälligen Foulelfmeter in Rehdens Gehäuse erfolgreich zum 1:2 Anschlusstreffer für die Gäste unter. Dies sollte bei bestem Fußball-Wetter der einzige Treffer in der zweiten Hälfte bleiben.

Viel sollte spielerisch allerdings auch nicht mehr passieren. Die Bemühungen des SC Weiche brachten die Arambasic Elf in der Schlussphase nicht mehr aus dem Konzept und so sollte der 2:1-Sieg der Gastgeber bis zum Schlusspfiff Bestand haben. Es war wirklich höchst ansprechend, was die beiden Mannschaften den anwesenden Zuschauern in den Waldsportstätten boten.