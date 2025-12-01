2:1 – Borussia Veen macht es am Ende spannend

Bezirksligist Borussia Veen nimmt alle drei Punkte aus Stenern mit. Die Krähen klettern auf Tabellenrang sechs. Warum sich Janek Keusemann nach einem gehaltenen Strafstoß ärgert.

Nach dem 5:1-Erfolg über den SV Friedrichsfeld am letzten Spieltag konnte Borussia Veen in der Bezirksliga einen weiteren Dreier einfahren. Durch den Treffer von Martin Willemsen und einem Eigentor setzte sich die Mannschaft vom Trainer-Duo Alexander Wisniewski/Lukas Höptner mit 2:1 (1:0) beim TuS Stenern durch. Damit schoben sich die Krähen auf den sechsten Rang vor.

Wie schon gegen Friedrichsfeld zeigte sich Veen im Kollektiv als eine geschlossene Einheit, wo jeder für den anderen rannte und kämpfte. Auf dem tiefen und schwer bespielbaren Rasen in Stenern leitete Tim Lange die frühe Führung ein. Seine scharfe Hereingabe fälschte Lukas Sieverding ins eigene Tor zum 0:1 (11.) ab. Dahinter hätte aber auch Jan Büren einschussbereit gewartet.

Die Gastgeber hatten durch Jens Terörde zwei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Erst schoss er freistehend knapp neben dem rechten Pfosten (41.), beim zweiten Mal scheiterte er an Veens Schlussmann Janek Keusemann (49.). Auf der anderen Seite vergaben Jonas van den Brock (51.) und Felix Terlinden (51.) nur Sekunden hintereinander ihre Möglichkeiten. Beide köpften zu ungenau.

In der 69. Minute wurde Außenverteidiger Martin Willemsen auf die Reise geschickt, der zum 2:0 vollendete. Felix Terlinden hätte mit dem dritten Treffer (85.) für Ruhe sorgen können, aber er scheiterte. Nach einem Foulspiel von Tim Pastoors verkürzte Felix Amler per Strafstoß zum 1:2 (88.). Jedoch erst im Nachschuss, da Keusemann zuvor parierte. „Am Ende mussten wir noch zittern, aber wir haben unterm Strich verdient gewonnen“, meinte Wisniewski.

Es spielten: Keusemann; Willemsen, Münzner, Conrad, F. Terlinden, Büren, Gietmann (57. Wiedemann), Lange (79. Pastoors), Klemmer, van den Brock, van Bonn.