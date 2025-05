2:1 - Big Point im Titelrennen

VfL Wanfried gewinnt Topspiel beim SV 07 Eschwege

Zu einem enorm wichtigen 2:1 (0:0)-Auswärtserfolg kam der VfL gestern Abend im Spitzenspiel der Kreisoberliga Werra Meißner beim Tabellen-3. SV 07 Eschwege. Bereits in der 8. Minute hatte Fabian Voss für den VfL den frühen Führungstreffer auf dem Fuß, nach einem Zuspiel von Mathias Tadeis Gambetta scheiterte er aber mit einem Schuss am SV 07-Keeper. In der Folgezeit entwickelte sich zwischen den beiden Spitzenteams ein ausgeglichenes Spiel. Der VfL zeigte eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel in Waldkappel, spielte konzentriert und couragiert. Die aufmerksam und sicher spielende Defensivabteilung des VfL ließ nichts anbrennen. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim torlosen Unentschieden. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes überschlugen sich dann die Ereignisse auf der Torwiese. Nach einem Foulspiel im VfL-Strafraum zeigte der Schiedsrichter in der 47. Minute auf den Elfmeterpunkt, der fällige Strafstoß wurde dann zum 0:1 für die Dietemänner verwandelt. 120 Sekunden später verpasste Kilian Löffler mit einem Kopfball den möglichen Ausgleichstreffer, das runde Leder klatschte nur an die Latte des Tores der Kreisstädter. Nach einer weiteren Minute Spielzeit wurde Leonardo Heinrich im Strafraum gefoult, Mathias Tadeis Gambetta nahm sich den Ball und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Die Brombeermänner waren nun die spielbestimmende Mannschaft und kämpften mit Leidenschaft um das Führungstor. Vom Gastgeber war nun nicht mehr viel zu sehen. Pech hatte Mathias Tadeis Gambetta in der 72. Minute, sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde vom SV 07-Torhüter pariert und der Ball wurde von ihm noch um den Pfosten gedreht. Unter Mithilfe eines SV 07-Spielers, der den Ball in eigene Tor beförderte, fiel dann in der 76. Minute der 2:1-Siegtreffer für den VfL. Die Heimelf versuchte nun bis in die Nachspielzeit hinein das Ergebnis auszugleichen, die Mannschaft um Kapitän Marcell König stemmte sich aber mit aller Macht dagegen. Es war ein insgesamt knapper, aber verdienter Sieg für die Gäste, mit mit großer Moral die Partie drehten und die wichtigen Punkte mit nach Hause nahmen. Durch diesen Erfolg geht die Mannschaft nun mit Selbstvertrauen und Rückenwind in das morgige Heimspiel gegen den Lichtenauer FV II. Da der ärgste Verfolger um die Tabellenspitze die Partie gegen den SSV Witzenhausen klar mit 4:1 gewonnen hatte, bleibt es drei Spieltage vor Saisonende bei dem 4-Punkte-Vorsprung des VfL auf die SG HNU.